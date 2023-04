Ingenuity: raggiunto il traguardo del 50esimo volo su Marte

Ingenuity, il piccolo elicottero marziano della NASA, ha recentemente compiuto il suo cinquantesimo volo sul Pianeta Rosso. Il velivolo, che ha celebrato il suo secondo anniversario su Marte il 19 aprile, ha superato di gran lunga gli obiettivi iniziali e le aspettative del team della missione. Originariamente concepito come dimostratore tecnologico, Ingenuity ha continuato a sorprendere con il passare dei voli.

Il velivolo ha infranto il precedente record di altezza, raggiungendo i 18 metri, e ha coperto una distanza di 320 metri in poco più di due minuti e mezzo nell’ultimo volo. Tuttavia, Ingenuity deve affrontare ancora territori inesplorati e incontrare difficoltà, soprattutto durante l’atterraggio. La necessità di rimanere in costante comunicazione con la sua base all’interno del rover Perseverance è un’altra sfida importante. Il team di controllo è consapevole che la missione potrebbe terminare in qualsiasi momento, ma fino ad oggi Ingenuity si è comportato in modo eccellente nell’affrontare le complesse sfide del Pianeta Rosso.

Nonostante la sua costruzione con componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ha volato in totale per oltre 89 minuti e ha coperto più di 11,6 chilometri. Il piccolo elicottero marziano non solo sta contribuendo al cammino di Perseverance, fornendo un punto di vista privilegiato sul terreno da affrontare, ma sta anche fornendo dati utili agli ingegneri per la progettazione dei futuri elicotteri marziani, come quelli per il recupero dei campioni su Marte proposti dalla campagna Mars Sample Return. Il successo di Ingenuity rappresenta un risultato eccezionale per la NASA e la comunità scientifica internazionale. Il velivolo ha dimostrato che il volo controllato a motore su un altro pianeta è possibile e ha aperto la strada per ulteriori esplorazioni.