Indiana Jones e il Quadrante del Destino: la scena iniziale avrà un flashback di 25 minuti con Harrison Ford ringiovanito

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà un film innovativo nella saga per diversi motivi: tra questi sarà particolare il fatto che verrà presentato, inizialmente, un Harrison Ford ringiovanito nei panni del popolare archeologo. Il regista James Mangold ha dichiarato che si tratterà di una scena di 25 minuti.

Ecco cosa ha raccontato il filmmaker riguardo all’utilizzo della CGI che ha ringiovanito Harrison Ford:

Abbiamo centinaia di ore di riprese con Harrison protagonista, mostrato in tutti i tipi di luce. Potevo girare il lunedì con lui che a 79 anni lavorava in maniera tale da interpretare un 35enne, e già il mercoledì potevamo operare la sostituzione di faccia. Tutto ciò mi ha permesso di realizzare la sequenza iniziale di 25 minuti. L’obiettivo è far vedere al pubblico qualcosa che è mancata tanto.