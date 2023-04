Coibentazione termica degli edifici: creata schiuma isolante ecologica

La coibentazione termica degli edifici è un tema molto importante per ridurre i consumi energetici e limitare l’inquinamento ambientale. Tuttavia, spesso l’uso delle schiume sintetiche comporta l’impiego di sostanze nocive per l’ambiente come il poliuretano. Fortunatamente, la ricerca scientifica ci offre una soluzione ecologica: la schiuma isolante termoplastica dell’Oak Ridge National Laboratory.

Il segreto di questa innovativa soluzione sta nella composizione dei materiali utilizzati: sfere di vetro cave a guscio poroso come riempitivo e microsfere termoplastiche espandibili come agente espandente fisico. Questo mix permette di ottenere un materiale con ottime prestazioni termiche e resistenza meccanica senza usare agenti espandenti inquinanti.

La schiuma isolante ecologica dell’Oak Ridge National Laboratory è una valida alternativa al poliuretano senza compromettere le caratteristiche isolanti ne tantomeno quelle di resistenza. Inoltre, la schiuma ecologica dei ricercatori ha dimostrato un’ottima resistenza alla compressione paragonabile a quella dei materiali isolanti termoplastici commerciali.

Il segreto del successo della schiuma ecologica sta nel bilanciamento delle parti, indispensabile per non compromettere le caratteristiche di resistenza termica o meccanica. La tecnologia è prontamente adottabile dall’industria e apre strade per lo sviluppo di schiume composite più sicure per una varietà di sistemi di isolamento. Grazie alla sua composizione, questa schiuma garantisce ottime prestazioni termiche e resistenza meccanica senza usare agenti espandenti inquinanti. L’innovazione tecnologica offre un’alternativa sostenibile al poliuretano, consentendo di ridurre i consumi energetici e limitare l’impatto ambientale.