Cannes 2023: ecco gli ultimi film che si uniscono alla selezione

Dopo gli annunci riguardanti tutti i titoli che saranno presenti a Cannes 2023 è stata pubblicata un’ulteriore aggiunta, con altri titoli che completeranno il numero di lungometraggi che arriveranno alla manifestazione. Tra questi possiamo citare il film di Robert Rodriguez ‘Hypnotic’, e quello con Sean Penn intitolato Black Flies.

Per quanto riguarda i titoli in gara a Cannes 2023 ci saranno presenti proprio Black Flies che è realizzato da Jean-Stéphane Sauvaire, e Le Retour che ha la regia di Catherine Corsini. Per quanto riguarda le premiere ci sarà il regista messicano Amat Escalante con il suo Lost In The Night (Perdidos en la Noche); la regista Valérie Donzelli proporrà Just The Two Of Us (L’Amour et Les Forêts); mentre il filmmaker argentino Lisandro Alonso arriverà sulla Croisette con Eureka.

Mentre fuori competizione ci sarà L’Abbé Pierre – Une Vie de Combats, con la regia di Frédéric Tellier. Per quanto riguarda la sezione Un Certain Regard il regista cinese Wei Shujun porterà il suo Only The River Flows, ed il francese Alex Lutz avrà in proiezione Une Nuit.

Altre proiezioni speciali saranno Little Girl Blue di Mona Achache, Bread and Roses di Sahra Mani, La Théorème de Marguerite di Anna Novion. Infine, tra le proiezioni di mezzanotte sono stati aggiunti Hypnotic di Robert Rodriguez e Project Silence di Kim Tae-gon.