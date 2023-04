The Division 2: la modalità roguelite gratuita Descent si mostra in un video

La modalità Descent di The Division 2 torna a mostrarsi in un corposo video di gameplay della durata di 12 minuti che ci permette di avere un assaggio delle novità introdotte. Per chi non lo sapesse, la modalità Descent è una delle principali innovazioni dell’Anno 5 di The Division 2: si tratta di una modalità roguelite gratuita per 1-4 giocatori in cui bisogna completare tutta una serie di sfide e riuscire infine a ottenere equipaggiamenti rari, personalizzazioni speciali e miglioramenti per il proprio arsenale. La modalità Descent includerà anche delle ‘aggiunte narrative’ non meglio specificate.

Vi lasciamo, dunque, alla visione del video che è stato condiviso da MP1st e registrato nel corso di un evento organizzato direttamente dal publisher francese. Ecco il filmato:

Giocabile in via del tutto gratuita anche da chi possiede la sola versione base di Tom Clancy’s The Division 2 senza l’espansione Warlords of New York, la modalità Descent sarà rilasciata in contemporanea con l’inizio della Stagione 1 Broken Wing dell’Anno 5 di The Division 2, previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation e Xbox.