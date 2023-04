Tasse: il Ministro dell’Economia vorrebbe differenze in base ai figli

La posizione del Ministro dell'Economia Giorgetti è che la tassazione deve essere diversa per chi è single e per chi ha figli, e che servono politiche di sostegno.

Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha recentemente dichiarato che la tassazione deve essere diversa per chi è single e per chi ha figli. Secondo il Ministro, i figli rappresentano dei costi che devono essere presi in considerazione nell’ambito della progressività del carico fiscale. Infatti, le famiglie con figli hanno dei costi aggiuntivi rispetto ai single, e quindi non dovrebbero essere tassati allo stesso modo. Inoltre, Giorgetti ha sottolineato l’importanza di rimuovere gli ostacoli e i limiti per quanto riguarda la natalità, senza però parlare di incentivi fiscali.

L’inversione della curva demografica rappresenta una delle maggiori sfide che l’Italia e i Paesi europei devono affrontare. Per far fronte a questa sfida, servono politiche di sostegno alla natalità e alla genitorialità, interventi per l’offerta di lavoro e per l’imprenditoria femminile. Giorgetti ha sottolineato che si tratta di un processo lungo e graduale che richiede anche la condivisione politica.

Per quanto riguarda il cuneo fiscale, il Ministro ha anticipato che nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore intervento a vantaggio dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Tuttavia, Giorgetti è consapevole che servano anche misure di più ampio respiro per sostenere la domanda interna e dare nuovo slancio alla crescita dell’economia reale. Giorgetti ha parlato anche della sanità, sottolineando che non ci sarà una riduzione della spesa ma anzi un incremento. Tuttavia, ha evidenziato che c’è un problema con l’edilizia sanitaria, che è ferma al palo da molto tempo, e che rappresenta un tema su cui richiama il Parlamento a un’azione di sollecito.