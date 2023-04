Lilo & Stitch: sostituito l’interprete di David per insulti razzisti

Continua la produzione del film live-action su Lilo & Stitch, con un personaggio importante protagonista che è stato da poco sostituito per motivi particolari: Kahiau Machado avrebbe dovuto vestire i panni di David, ma, al suo posto, è stato chiamato Kaipo Dudoit. La sostituzione è dovuta a degli insulti razzisti presenti sui social di Kahiau Machado.

Sappiamo bene che gli eventi che accadono intorno a dei personaggi che ruotano in produzioni importanti portano le case di produzione a prendere spesso delle decisioni drastiche. Vedremo come si comporteranno i Marvel Studios con Jonathan Majors, ma, nel frattempo sono già accadute situazioni particolari, come quella di James Gunn, prima tolto dalla regia di Guardiani della Galassia vol.3 e poi re-ingaggiato.

Il live-action di Lilo & Stich avrà alla regia Dean Fleischer Camp, il filmmaker che ha già lavorato al lungometraggio Marcel the Shell. Mentre per quanto riguarda il cast ci saranno Lilo interpretata da Maia Kealoha, Nani che avrà Sydney Elizabeth Agudong, Zach Galifianakis come Jumba, Billy Magnussen nei panni di Pleakley, e Courtney B. Vance come Cobra Bubbles.