L’appetito è influenzato da 7 ormoni

Ghrelin, leptina, insulina, cortisolo, grelina, GLP-1 e CCK sono solo alcuni dei sette ormoni che influenzano l’appetito e la sazietà. Il sistema di regolazione energetica del nostro corpo è molto complicato e interessa l’interazione tra gli ormoni prodotti dal nostro stomaco e dal nostro cervello, in particolare dall’ipotalamo.

Molti fattori influenzano questi ormoni: la genetica, lo stile di vita, le condizioni mediche e il nostro peso e composizione corporei. Esistono ormoni che regolano l’appetito a breve termine, impedendo un eccesso di cibo in un pasto, e ormoni che regolano a lungo termine il mantenimento di una quantità normale di riserve energetiche nel nostro corpo.

Leptina, ghrelina, CCK, insulina, cortisolo, grelina, GLP-1 sono i principali ormoni coinvolti nella regolazione dell’appetito e della sazietà. La leptina, ad esempio, produce una sensazione di sazietà e riduce l’appetito, ma se si è in sovrappeso, i livelli di leptina aumentano perché il corpo ha più grasso da conservare. La ghrelina è chiamata l’ormone della fame, ed è prodotta dallo stomaco. Se si riduce l’apporto calorico per perdere peso, i livelli di ghrelina aumentano, aumentando la fame.

Insulina, grelina e CCK sono anche importanti per la regolazione dell’appetito. Inoltre, il cortisolo, prodotto in maggiori quantità in caso di stress, influisce sul metabolismo e può causare un aumento dell’appetito per cibi dolci, salati e grassi. Nuovi farmaci come il Wegovy e l’Ozempic possono aumentare gli effetti di questi ormoni. Tuttavia, l’alimentazione, l’esercizio fisico e la gestione dello stress possono influenzare notevolmente il peso e la salute.

Gli esperti sottolineano l’importanza di non concentrarsi solo su uno di questi ormoni, poiché lavorano insieme come strumenti in un’orchestra. La regolazione dell’appetito e della sazietà è un processo complesso e l’interazione di molti fattori può influenzarlo. Una dieta sana ed equilibrata, l’attività fisica regolare e la gestione dello stress possono influenzare positivamente questi ormoni e aiutare a raggiungere e mantenere un peso sano e stabile.