Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato, un video mostra le novità del sistema di combattimento e tanto altro ancora

Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato torna a mostrarsi in un nuovo video ricco di dettagli in cui è possibile dare uno sguardo alle novità del sistema di combattimento e tanto altro ancora. Non si tratta di un trailer ufficiale ma di un video registrato dallo youtuber Perfectly Nintendo che mostra i nuovi poteri sfruttabili in battaglia, le nuove classi di personaggi come il Mondo Fencer di Shulk, la Combo Unione e anche una nuova regione esplorabile. Vediamo il filmato:

Annunciato qualche giorno fa in via ufficiale, Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato è il quarto volume del Pass di Espansione del gioco. Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3, il DLC includerà un cast di personaggi nuovi e volti noti, oltre ad alcune nuove meccaniche di battaglia, come la Combo Unione, in cui due personaggi possono attaccare all’unisono.

Inoltre, Nintendo ha annunciato che a partire dal 21 luglio sarà disponibile il pacchetto con i due amiibo Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2 ma in versione Super Smash Bros. Ultimate.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’espansione arriverà il 26 aprile 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.