TikTok ha vietato la disinformazione sul cambiamento climatico

Il mese scorso, TikTok ha aggiornato le sue linee guida della comunità per vietare tutti i video che includono informazioni false o fuorvianti sul cambiamento climatico. Dopo alcune settimane di incertezza, le nuove policy sono ora entrate ufficialmente in vigore.

TikTok ha spiegato ai suoi utenti che non tollererà più i contenuti che “minano il consenso scientifico ben stabilito” sulla crisi climatica. Negare l’esistenza dei cambiamenti climatici o la responsabilità dell’attività antropiche sul clima comporterà la rimozione del video.

Il social ha aggiunto che le discussioni sulle policy da mettere in atto per contrastare il cambiamento climatico non rientrano all’interno del nuovo divieto. In altre parole, se da una parte negare l’esistenza dei cambiamenti climatici è ora vietato, sarà comunque possibile discutere liberamente sulle azioni che la politica dovrebbe intraprendere per affrontare questo problema.

TikTok ha anche creato una pagina con “informazioni autorevoli” stilate da esperti e realizzata in collaborazione con l’ONU che dovrebbe comparire ogni volta che un utente cerca informazioni su questo tema usando l’app.

Nel 2022, una ricerca curata da NewsGuard aveva evidenziato come TikTok fosse pieno di informazioni false su diversi argomenti sensibili, tra cui le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 e, appunto, il clima.

Le nuove policy regolano per la prima volta anche i contenuti generati da IA, come i deepfake. Gli utenti che intendono caricare video deepfake dovranno avere la premura di indicarlo usando uno dei tre appositi tag: sintetico, falso o alterato.