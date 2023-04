Ryanair annuncia la sospensione di alcuni voli

Ryanair ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e per Comiso, un aeroporto situato nella provincia di Ragusa, in Sicilia. La decisione arriva dopo una rottura con la Società aeroporto Catania (Sac), che gestisce l’aeroporto nel Ragusano. Secondo una nota della compagnia, Sac avrebbe tentato di cambiare i termini dell’accordo con Ryanair alla vigilia di una conferenza stampa programmata per annunciare la crescita in tutti e quattro gli aeroporti della Sicilia. Ryanair è stata costretta a cancellare la conferenza stampa e tutte le rotte da/per Comiso sono state rimosse dalla vendita.

La Sac ha risposto che quanto dichiarato da Ryanair non corrisponde al vero e ha sottolineato di non aver negato valore all’accordo provvisorio sottoscritto tra le parti. La Sac ha invitato Ryanair a un incontro ai massimi livelli per superare le incomprensioni. Intanto, la Federazione provinciale del Pd di Ragusa ha organizzato un sit-in di protesta davanti all’aeroporto di Comiso per contestare la decisione di Ryanair di privare questa parte di Sicilia delle proprie rotte per un braccio di ferro con la Sac.

Ryanair ha annunciato che sarà lieta di ripristinare tutte le rotte nazionali e internazionali da/per Comiso con effetto immediato non appena Sac onorerà l’accordo negoziato e precedentemente accettato per iscritto. La Sac ha ribadito di credere nel valore di questa partnership e degli accordi raggiunti e che le incomprensioni saranno a breve superate.

La sospensione dei voli da e per Comiso rappresenta una notizia devastante per la città e per il ragusano, poiché l’aeroporto è un importante punto di riferimento per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo economico della zona. Speriamo che le parti possano trovare presto un accordo che permetta il ripristino dei voli e il mantenimento della collaborazione tra Ryanair e Sac per lo sviluppo degli Aeroporti di Comiso e di Catania.