Ocean’s Eleven: George Clooney sostiene che Mark Wahlberg e Johnny Depp sono pentiti di non aver partecipato

George Clooney ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano Ocean’s Eleven, ed in particolare la mancata partecipazione di Mark Wahlberg e Johnny Depp al film. Secondo Clooney entrambi sono pentiti di non averlo fatto.

Ecco le sue parole:

Steven Soderbergh aveva già realizzato Erin Brockovich e Traffic, e tutti volevano lavorare con lui. Ma alcuni personaggi molto famosi rifiutarono di partecipare a Ocean’s Eleven. Ci stavano Mark Wahlberg e Johnny Depp, ma anche altri. Ora se ne pentono. Come io mi pento di aver lavorato al fo***o Batman.

E poi ha continuato:

All’epoca Steven pensava di realizzare un lungometraggio che mischiasse il mainstream con qualcosa di indipendente. In qualche modo è tornato a ciò che si faceva tra il 1964 ed il 1975.

Ricordiamo che Ocean’s Eleven uscì nel 2001, e fu una trilogia di grande successo. L’anno scorso il The Hollywood Reporter ha rivelato che sarebbe in lavorazione un lungometraggio della Warner Bros. proprio sulla saga di Ocean’s Eleven, che avrà come protagonista Margot Robbie.