Obesità: la curcuma può essere un valido alleato

L‘obesità rappresenta un grave problema di salute pubblica, in quanto aumenta il rischio di malattie croniche quali il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e alcune forme di cancro. L’introduzione di integratori alimentari naturali, come la curcuma, potrebbe rappresentare una soluzione efficace per contrastare il problema. Una revisione sistematica e metanalisi degli studi clinici randomizzati e controllati (RCT) ha indagato gli effetti della supplementazione di curcuma e curcumina sugli indici antropometrici dell’obesità, nonché sulla leptina e sull’adiponectina.

La leptina è una sostanza che contribuisce alla regolazione del peso corporeo, mentre l’adiponectina favorisce lo stoccaggio e la combustione dei grassi immagazzinati come riserva. La metanalisi ha preso in considerazione 60 RCT, per un totale di 3.691 individui, ed ha dimostrato che la supplementazione con curcuma e curcumina ha ridotto in modo significativo il peso corporeo, l’indice di massa corporea, la circonferenza vita, la percentuale di grasso corporeo e i valori della leptina, aumentando parallelamente il livello dell’adiponectina.

I risultati di questa metanalisi sono stati accolti con entusiasmo, poiché rappresentano un nuovo alleato nella lotta all’obesità. Tuttavia, gli autori sottolineano che i risultati necessitano di ulteriori conferme, in quanto la eterogeneità tra gli studi inclusi nella metanalisi potrebbe influire sui risultati.

In ogni caso, la curcuma è un integratore alimentare naturale che ha dimostrato di avere effetti benefici sulla salute, in particolare sulla riduzione dell’infiammazione e della colesterolemia. Ora, grazie alla metanalisi condotta, si apre la possibilità di sfruttarne anche gli effetti positivi sulla riduzione dell’obesità. Tuttavia, è importante ricordare che gli integratori alimentari non possono sostituire uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.