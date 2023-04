L’App IO anche per patente, tessera elettorale e tessera sanitaria: il governo lavora alla rivoluzione

Molto presto l’App Io, l’applicazione che consente di interfacciarsi con i servizi della Pubblica Amministrazione e che nel pieno della pandemia veniva usata anche per esibire il Greenpass, offrirà nuovi servizi e consentirà anche di conservare una copia digitale di alcuni documenti d’identità.

Lo ha confermato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti durante una sessione della Commissione Affari Costituzionali alla Camera.

Un domani l’App Io consentirà di conservare ed esibire Patente, Tessera Sanitaria e Tessera Elettorale in formato digitale. Quando succederà? Forse entro la fine del 2023. È comunque possibile che si tratti di un processo graduale: ad esempio, non ci stupirebbe se si iniziasse con la tessera sanitaria e la tessera elettorale, per poi arrivare alla patente (che in Italia ha valore di documento d’identità).

Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App Io – l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Si tratta della patente digitale, della tessera sanitaria, e del voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale

ha dichiarato, così come riporta il Corriere della Sera.