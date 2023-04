Facebook ha bannato il bot che segue il jet di Elon Musk

Lo studente che ha creato un popolare bot che monitora gli spostamenti del jet privato di Elon Musk è stato bannato da Facebook. La pagina è stata rimossa mercoledì, il social sostiene che violasse le norme contro il furto d’identità.

Jack Sweeney, questo il nome del ragazzo, ha detto di non essere sicuro dei motivi per cui sia stato sospeso dal social network. “Non so cosa sia successo”, ha detto. “Potrebbe essere perché ho usato il suo nome (quello di Elon Musk ndr), ma è strano perché è evidente che non sto cercando di rubargli l’identità”.

“La pagina ElonJet viola i nostri standard sulla community contro il furto d’identità”, si legge nello screenshot condiviso da Sweeney. Il ragazzo ha aggiunto di voler fare appello contro la decisione di Facebook, nel tentativo di ripristinare il suo account.

Facebook non ha ancora commentato l’incidente. Non è la prima volta che la pagina viene sospesa da un social network: l’account è già stato bannato su Twitter, dove era nato. In passato Elon Musk aveva tentato di persuadere il ragazzo a disattivare il bot, sostenendo che costituisca un rischio per la sua incolumità.

Ed effettivamente, su Twitter l’account è stato rimosso dopo che una folla di curiosi aveva seguito l’auto privata su cui si trovava uno dei figli del miliardario. Secondo Elon Musk, sarebbe stato possibile proprio perché Elon’s Jet aveva condiviso la sua posizione.