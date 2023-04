Epic Games Store, svelati i giochi gratis del 27 aprile 2023

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dalla prossima settimana, ossia dal 27 aprile 2023. Si tratta di Breathedge e Poker Club.

Breathedge è survival in stile roguelike fortemente basato sulla storia e ambientato nello spazio. Nel gioco, saremo chiamati ad impersonare un astronauta disperso alle prese con i segreti di un’oscura cospirazione e con il salvataggio di una principessa.”Sopravvivi nello spazio! Assieme al tuo pollo immortale, scopri la verità che si nasconde dietro all’improvviso incidente dell’astronave. Crea strumenti, pilota veicoli e controlla le stazioni spaziali per sopravvivere ed esplorare il relitto.” recita la descrizione ufficiale.

Poker Club, invece, è una simulazione di poker immersiva “con grafica in Ultra HD 4K e un incredibile effetto di ray tracing.” Potremo unirci a una community di giocatori online per cercare di raggiungere la vetta, seguendo i nostri progressi in più di 10 modalità torneo di Texas Hold’em.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.