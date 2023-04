Zack Snyder dichiara che fare film sia più rischioso rispetto a realizzare serie TV

Zack Snyder durante il suo podcast Pizza Film School ha fatto delle dichiarazioni che sono diventate tema di discussione sul web. Il regista, ad esempio, ha parlato delle differenze di oggi tra film e serie TV, e del fatto che, a suo parere, realizzare un lungometraggio sia più rischioso che fare una serie.

Ecco le sue parole:

Credo che stiamo vivendo un’epoca d’oro della televisione, nel senso che le serie TV sembrano essere il format migliore per proporre qualcosa di mai visto prima […] Euphoria, ad esempio, è un qualcosa di incredibile, ed in un altro periodo quella serie non sarebbe potuta esistere. Sono quel tipo di produzioni che se fossero un film non si potrebbero fare, perché sono rischiose. Se provaste a pensare ad un film su Squid Game, si dovrebbe trattare di una produzione indipendente. Euphoria e Squid Game ti portano a percorrere strade inedite fino ad ora, e questo è ciò che il pubblico vuole.