Tumori della pelle: Fondazione Ant avvia progetto per le scuole

La Fondazione Ant, in collaborazione con l’Istituto Ganassini – Rilastil, ha avviato il progetto “Prevenzione da 10 e Lode” rivolto a 86 classi di quinta elementare in 11 regioni italiane, per sensibilizzare i bambini sulla prevenzione dei tumori della pelle. L’iniziativa coinvolge oltre 2.000 bambini, che parteciperanno a incontri di educazione alla salute condotti dagli psicologi della Fondazione Ant, focalizzati sulla cura della propria pelle e sulla prevenzione del melanoma e di altri tumori cutanei.

La prima fase del progetto si è già conclusa con l’incontro educativo, mentre la seconda prevede la creazione di un video o di un’opera grafica che promuova nella comunità valori di benessere attraverso un messaggio volto a motivare alla cura della pelle e alla prevenzione del melanoma. Una commissione di esperti selezionerà i due migliori elaborati prodotti dalle classi che riceveranno un contributo per l’acquisto di materiale didattico e tecnologico per la propria scuola. I lavori saranno poi diffusi sul sito e sui canali social dell’iniziativa.

La Fondazione Ant ha deciso di promuovere la prevenzione del melanoma e di altri tumori della pelle in quanto l’incidenza del melanoma è aumentata negli adolescenti di entrambi i sessi negli ultimi 20 anni, diventando uno dei principali tumori che insorgono in giovane età, costituendo in Italia il terzo tumore più diffuso al di sotto dei 50 anni. Inoltre, i dati dimostrano che gli adolescenti sono spesso poco attenti alla protezione solare, rendendosi quindi più vulnerabili ai danni legati a un’esposizione prolungata e non protetta.

La Fondazione Ant promuove quindi comportamenti corretti come l’evitare l’esposizione solare nelle ore centrali della giornata, l’applicazione di crema protettiva e l’evitare l’utilizzo di lettini solari. La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace nella lotta ai tumori e permette di informare sui principali fattori di rischio e promuovere l’adozione di sani stili di vita.

La pre-adolescenza e l’adolescenza sono una fase cruciale per lo sviluppo dell’individuo e rappresentano un momento chiave per intervenire a favore della prevenzione e della salute, in particolare a scuola. Il progetto “Prevenzione da 10 e Lode” si propone di educare i bambini alla cura della propria pelle e di promuovere comportamenti corretti che possano prevenire l’insorgenza di tumori cutanei, rendendoli informati e consapevoli del perché sia importante prendersi cura della propria pelle per prevenire le patologie.