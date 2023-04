Tiny Toons Looniversity: il trailer della serie animata in uscita in autunno

Ecco il trailer di Tiny Toons Looniversity, la serie animata realizzata da Cartoon Network che uscirà in autunno.

Cartoon Network ha diffuso il trailer di Tiny Toons Looniversity, una serie animata in uscita nel periodo autunnale e che farà da revival al cartone degli anni Novanta sui personaggi Looney Tunes.

Ecco il filmato.

Al centro degli episodi ci sono i personaggi del nuova generazione di Looney Tunes che si ritrovano a seguire le lezioni di un college in cui sono presenti figure guida come Daffy Duck e Wile E. Coyote.

Quello su Tiny Toons Looniversity è un progetto in lavorazione dal 2020, che vede coinvolte Amblin Entertainment e Warner Bros. Animation. Sembra che siano state già ordinate due stagioni per il cartone, e ci sarà un personaggio d’eccezione come produttore esecutivo. Stiamo parlando di Steven Spielberg, che lavorerà assieme a Warner Bros. Animation, a Cartoon Network Studios ed al suo presidente Sam Register, al co-presidente di Amblin Television Justin Falvey, ed a Darryl Frank. Erin Gibson farà da showrunner e da produttore assieme a Nate Cash, che ha già lavorato su Adventure Time.