Se le industrie rispettassero davvero gli impegni presi, potrebbero dimezzare la deforestazione causata dal bestiame

Uno studio ha rilevato che, grazie al loro impegno per politiche di deforestazione, alcune industrie hanno ridotto del 15% la deforestazione in Amazzonia

L’allevamento di bestiame è la causa principale della deforestazione tropicale in Amazzonia e nel mondo.La deforestazione è la seconda causa delle emissioni globali di gas serra dopo l’uso dei combustibili fossili e l’Amazzonia brasiliana è il punto caldo della deforestazione a livello mondiale. Uno studio ha rilevato che alcuni dei più grandi macelli del mondo hanno ridotto del 15% la deforestazione in Amazzonia dovuta all’allevamento di bestiame, il che equivale a risparmiare 7.000 km2 di foresta (4,5 volte l’estensione di Londra), grazie al loro impegno di adottare politiche di deforestazione zero tra il 2010 e il 2018. Se queste politiche fossero state pienamente attuate e adottate da tutte le aziende di allevamento di bestiame che operano in Amazzonia, in questo arco di tempo si sarebbero potuti risparmiare 24.000 km2 di foresta, dimezzando di fatto la deforestazione causata dal bestiame, in Brasile.

Il caso del Regno Unito

Gli impegni di deforestazione zero sono politiche che mirano a garantire che la produzione di beni non comporti la deforestazione, e sono stati sottoscritti da molti dei principali rivenditori di carne bovina del Regno Unito, tra cui i supermercati Tesco, Sainsbury’s e Waitrose. Sebbene il Regno Unito abbia importato 60 milioni di tonnellate di carne bovina brasiliana nel 2017, secondo la National Beef Association il Paese è autosufficiente al 75% per la carne bovina. Molte aziende britanniche si stanno sempre più allontanando dalla carne brasiliana a causa del rischio percepito di deforestazione. Ma i ricercatori sostengono che questo non è l’approccio migliore.

“Possiamo beneficiare del clima mangiando meno carne in generale. Ma quando si tratta di deforestazione, la soluzione non è evitare la carne bovina proveniente da paesi specifici, perché così perdiamo il nostro potere di fare la differenza in quei luoghi”, ha dichiarato la professoressa Rachael Garrett, Moran Professor of Conservation and Development presso il Conservation Research Institute dell’Università di Cambridge, autrice principale del rapporto. E ha aggiunto: “Se mangiamo carne importata, dovremmo acquistarla da rivenditori che stanno cercando di migliorare i sistemi di produzione del bestiame in Brasile e altrove. Se un numero sufficiente di Paesi si unisse al Regno Unito e all’Unione Europea nell’acquisto di carne bovina esente da deforestazione, probabilmente si avrebbe un impatto positivo sul pianeta, riducendo la deforestazione”.

I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista Global Environmental Change.

Il necessario “mix di interventi” da parte del settore pubblico e privato

A causa della complessità delle catene di approvvigionamento brasiliane e della disponibilità incompleta di registri pubblici, finora è stato difficile determinare quanta parte del bestiame in una determinata regione fosse acquistata da aziende con impegni di deforestazione zero. Ciò ha ostacolato gli sforzi per analizzare l’efficacia delle politiche di deforestazione zero legate alla carne bovina e ai prodotti in pelle, come scarpe e borse. I ricercatori hanno tracciato i legami tra le regioni di allevamento, i macelli e le aziende con impegni di deforestazione zero nel settore bovino dell’Amazzonia brasiliana, per vedere come questi legami influenzassero la deforestazione.

“Abbiamo dimostrato che le politiche di deforestazione zero stanno avendo un impatto importante – e misurabile – sulla protezione delle foreste e che, con un’adozione diffusa e un’attuazione rigorosa, potrebbero ottenere molto di più”, ha dichiarato Garrett. Ha aggiunto: “Anche ridurre la deforestazione del 15% è un risultato enorme. Ma questo risultato dimostra che le politiche di filiera hanno limiti significativi e che dobbiamo abbinarle ad approcci più lungimiranti per aiutare Paesi come il Brasile a migliorare i loro sistemi agricoli”.

Secondo i ricercatori, per migliorare le pratiche di allevamento e contribuire a eliminare la deforestazione in Paesi come il Brasile è necessario un mix di interventi da parte del settore pubblico e privato. Gli interventi del settore pubblico potrebbero includere il sostegno ad attività economiche alternative, incentivi finanziari o una maggiore pressione da parte del governo brasiliano per evitare la deforestazione. La produzione di bestiame per la carne e la pelle è la causa di oltre il 70% di tutta la deforestazione in Amazzonia, gran parte della quale è illegale. Gli impegni per la deforestazione zero coprono l’82% della carne bovina esportata dall’Amazzonia brasiliana per il commercio internazionale, ma una grande quantità di carne bovina destinata ai mercati interni del Brasile non è coperta. La deforestazione causa la perdita di diverse specie animali e vegetali, minaccia i mezzi di sussistenza dei gruppi indigeni e aumenta le disuguaglianze e i conflitti. Nel 2021, la Dichiarazione dei leader della COP26 di Glasgow sulle foreste e l’uso del suolo si è impegnata a fermare e invertire la deforestazione entro il 2030. È stata firmata da oltre 100 Paesi, che coprono l’85% delle foreste mondiali.