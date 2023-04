No plastic challenge: si inaugura una nuova piattaforma

Il problema dell’inquinamento causato dalla plastica è sempre più evidente e urgente. La necessità di trovare soluzioni concrete e sostenibili per ridurre l’impatto ambientale della plastica è ormai un obiettivo comune e fondamentale per tutelare il nostro pianeta. Per contribuire a questo importante traguardo, Ambiente Mare Italia, Sos Logistica e il dipartimento di Psicologia dell’Università Bicocca, con il co-finanziamento della Fondazione Cariplo, hanno sviluppato la piattaforma “No plastic challenge”. Questo nuovo strumento, che sarà presentato oggi 20 aprile alle ore 17 a Milano presso l’Accademia del Panino Italiano in via Pompeo Leoni 2, si propone di sensibilizzare la comunità di consumatori della regione Lombardia e non solo, attraverso un progetto di gamification.

Il programma della presentazione prevede l’intervento di imprese e professionisti del settore, come il presidente di Sos Logistica Daniele Testi e il presidente di Ami Alessandro Botti. Inoltre, durante l’evento verrà sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Sos Logistica, Ami e Ubri (Unione dei brand della ristorazione italiana) per una collaborazione fattiva su obiettivi condivisi. E non solo: la presentazione sarà anche un’occasione per esplorare l’arte e il design con la mostra “Fame da lupi” curata dal collettivo Cracking art, il cui intento è quello di sensibilizzare sul tema della plastica attraverso opere realizzate con plastica colorata rigenerata. La partecipazione all’evento è gratuita, ma il numero di posti è limitato, quindi è necessario registrarsi al link SOS LOGistica – Registrazione Eventi (sos-logistica.org).

La piattaforma “No plastic challenge” rappresenta un importante passo avanti nella lotta all’inquinamento causato dalla plastica. Grazie alla gamification, infatti, la sensibilizzazione dei consumatori sarà ancora più efficace e coinvolgente. Tuttavia, questo è solo il primo passo di una collaborazione multidisciplinare e multisettoriale necessaria per una trasformazione sostenibile e per proteggere il nostro pianeta. Siamo tutti invitati a partecipare e a fare la nostra parte per un futuro migliore.