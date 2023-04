Killers of the Flower Moon: il film di Martin Scorsese avrà una durata “esagerata”

Ecco il minutaggio epico di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese.

In vista della sua uscita premiere al Festival di Cannes, è stato diffuso un dettaglio importante riguardo al film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che, sulla scia delle sue ultime produzioni, avrà una durata “esagerata”: stiamo parlando di 3 ore e 26 minuti.

Il minutaggio di Killers of the Flower Moon è simile a quello di The Irishman, che ammontava complessivamente a 209 minuti. Metre il penutlimo film, Silence, aveva una durata di 161 minuti. L’ultimo film di Martin Scorsese con una durata attorno alle due ore è stato Hugo Cabret, che ha avuto un minutaggio complessivo di 126 minuti.

In Italia Killers of the Flower Moon arriverà a ottobre. Nel cast della pellicola ritroviamo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons. La produzione è firmata da Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.