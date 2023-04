Farmacia ospedaliera: seconda edizione del corso di formazione

Il corso di alta formazione Masterpharm 23, coordinato da Francesco Cattel, Direttore della struttura complessa di farmacia ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, ha come obiettivo di approfondire le competenze del farmacista ospedaliero e come egli affronta le criticità presenti nella gestione delle problematiche terapeutiche sempre nuove. Il corso è suddiviso in tre moduli, parte con il modulo base-regionale, per poi continuare in giugno con il modulo advanced-nazionale e concludersi a novembre con il modulo international, coinvolgendo relatori, docenti ed esperti di settore in un approccio lavorativo dialogico e pratico.

Il primo modulo del corso è proposto ad un numero limitato di presenti e approfondirà gli ambiti dell’innovazione e dell’eccellenza, toccando i temi di sperimentazione clinica, oncologia, terapie geniche, telemedicina, radiofarmacia, logistica robotizzata e registri di monitoraggio dei farmaci, sempre approfondendo gli argomenti con un connotato di ‘concretezza’ operativa.

Il corso, giunto alla sua seconda edizione, nasce dalla considerazione che la farmacia ospedaliera ha avuto uno sviluppo enorme in questi ultimi 20 anni. Se negli anni ’90 il farmacista ospedaliero era un professionista semi-nascosto, che gestiva il magazzino del farmaco nelle strutture di cura, oggi le sue competenze spaziano dall’oncologia alla ricerca, dalla logistica alla discussione dei casi clinici, dalla relazione con i pazienti per favorirne l’aderenza al contributo in termini di sostenibilità e sicurezza di terapie e di dispositivi medici.

Il corso Masterpharm 23 non si presenta solo come ambito di formazione teorica, ma intende fornire un confronto sul campo, fornire benchmarking di criticità-risposte, proponendo soluzioni e punti di vista operativi da importare nella propria struttura. Il corso è destinato a direttori di struttura e dirigenti che avranno modo di confrontarsi con colleghi aventi responsabilità organizzative e gestionali specifiche.