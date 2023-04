Apple abbandona gli iPhone più vecchi: App Store e Siri non funzioneranno più

Apple sta abbandonando alcune vecchie versioni di iOS, il che significa che moltissimi vecchi iPhone diventeranno sostanzialmente inutilizzabili. L’azienda ha spiegato che pressoché tutti i servizi smetteranno di funzionare: dall’App Store per scaricare e aggiornare le applicazioni a Siri. L’unica eccezione? iCloud.

Tutti i servizi Apple tranne iCloud smetteranno di funzionare. Allo stato attuale non è ancora stata comunicata una data, ma alcune fonti sostengono che il supporto cesserà a maggio

Non è stato specificato quali modelli saranno interessati né una data ufficiale, ma un insider afferma che qualsiasi iPhone con iOS 11 o inferiore verrà colpito. Ciò significa che dovrai aggiornare il software del tuo dispositivo per continuare a utilizzare servizi come Siri, Maps e l’App Store stesso.

In alcuni casi, passare ad una versione superiore a iOS 11 non sarà affatto possibile e questo è vero per tutti gli iPhone dall’iPhone 5 in giù.

Secondo diverse fonti, le restrizioni entreranno in vigore entro la prima metà di maggio. Gli iPhone interessati riceveranno presto una notifica che intimerà di scaricare la versione di iOS più recente disponibile per lo smartphone in uso. Attualmente gli iPhone più recenti usano iOS 16, mentre a giugno Apple presenterà la versione successiva, iOS17.