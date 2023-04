Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, trailer della nuova espansione in arrivo

I fan di Xenoblade Chronicles possono gioire: il DLC finale di Xenoblade Chronicles 3, Future Redeemed, arriverà prestissimo, questione di giorni. Il trailer appena rilasciato da Nintendo, infatti, lo preannuncia per il 26, come componente della quarta ondata di contenuti dell’Expansion Pass. Si tratta di un’espansione piuttosto ricca, con uno scenario prequel inedito che presenterà personaggi inediti ma anche, a quanto pare, graditi ritorni dal passato della serie, oltre a introdurre nuove meccaniche di gameplay quali ad esempio l’abilità di combinare gli attacchi di due personaggi, denominata Unity Combo.

Sono inoltre stati mostrati nuovi, bellissimi Amiibo: Pyra e Mythra in versione Smash Bros. arriveranno in coppia il 21 luglio, e sbloccheranno in game i loro spadoni. Sono stati annunciati anche gli Amiibo di Noah e Mio, ma di questi non abbiamo ancora data d’uscita o foto del modello, ma solo l’artwork.

All players will be able to unlock both Aegis Sword weapon skins after meeting a condition within a patch that will be released in the future. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 19, 2023

#amiibo figures of #XenobladeChronicles3’s protagonists Noah and Mio are also on the way. Stay tuned for more details! pic.twitter.com/QWm3T03lI4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 19, 2023

In Xenoblade Chronicles 3 i giocatori partono alla scoperta di un mondo unico, affrontando creature feroci e aiutando Noah, Miyo e gli altri protagonisti a spezzare una volta per tutte l’infinito ciclo di violenza che affligge le loro patrie. Nel maestoso mondo di Aionios, difatti, due nazioni rivali, il Keves e l’Agnus, sono avvinghiate in un conflitto senza fine. Il tempo è una risorsa preziosa per i loro abitanti, costretti ad allungare le proprie vite combattendo senza tregua al fine di completare forzatamente il servizio militare obbligatorio di dieci anni. Dopo un incontro casuale, un gruppo di sei soldati di queste nazioni rivali decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per smascherare una nuova minaccia, molto più pericolosa della guerra in corso. L’action RPG presenta territori sconfinati e infinità di nemici, da abbattere utilizzando saggiamente le abilità di ciascun personaggio e innescando un processo chiamato “Sintonia”, in cui specifiche coppie di compagni possono fondersi per assumere una forma gigante chiamata “Uroboros”. Questi esseri utilizzano straordinarie Tecniche Uroboros per sbarazzarsi rapidamente anche dei nemici più formidabili.

