Una ricerca mostra perché alcuni bambini sono più lenti ad imparare le parole

Uno studio pubblicato ha come oggetto di studio dove guardano i bambini quando imparano nuove parole. I bambini con un vocabolario più ampio guardano rapidamente verso gli oggetti quando acquisiscono il nome di quell’oggetto come nuova parola. Al contrario, i bambini che conoscono meno parole guardano avanti e indietro tra gli oggetti e impiegano più tempo. Secondo il gruppo di ricerca, i risultati ottenuti potrebbero aiutare a identificare più precocemente i bambini con ritardi nello sviluppo del linguaggio.Ciò significa che a questi bambini potrebbe essere fornito un sostegno precoce per costruire il loro miglior vocabolario prima di iniziare la scuola. La dottoressa Larissa Samuelson, ricercatrice principale della Scuola di Psicologia dell’UEA, ha dichiarato: “Intorno ai due anni di età, i bambini iniziano ad essere più veloci nel decidere il significato di una nuova parola. Pensiamo che questo sia dovuto al fatto che molte delle prime parole che i bambini imparano sono nomi di insiemi di cose che hanno una forma simile: ad esempio, le palle sono tute rotonde, quindi tutto ciò che è tondo verra chiamato palla. In altre parole, i bambini imparano che se sentono una nuova parola, è molto probabile che anche altri oggetti della stessa forma possano essere chiamati con questo nome. Questo li aiuta a imparare velocemente nuove parole, perché hanno subito un’idea del loro significato”. Ma ci possono essere diverse differenze nel modo in cui i bambini che hanno difficoltà con il linguaggio imparano nuove parole e ne comprendono il significato.

Il gioco per imparare a parlare

Il team di ricerca ha studiato come 66 bambini di età compresa tra i 17 e i 31 mesi imparano nuove parole con un semplice gioco. Hanno mostrato ai bambini nuovi oggetti fatti di argilla, gesso, polistirolo, filo e rete di plastica. I ricercatori hanno poi detto ai bambini i nomi dei nuovi oggetti e hanno chiesto loro quali altri oggetti possono essere chiamati con quel nome. Il team ha filmato il punto in cui i bambini guardavano l’oggetto durante il compito. Hanno poi potuto rivedere il filmato fotogramma per fotogramma per vedere dove i bambini guardavano prima e dopo la presentazione di un nuovo oggetto. “Sappiamo che quando gli adulti e i bambini sentono una parola che conoscono, guardano verso gli oggetti del mondo che corrispondono alle parole che sentono. Volevamo vedere se questo fenomeno era diverso a seconda del numero di parole conosciute“, ha detto il dottor Samuelson. I ricercatori hanno quindi chiesto ai genitori quante parole sanno dire i loro figli. Il dottor Samuelson ha detto che: “Abbiamo scoperto che i bambini che sanno dire più parole guardano rapidamente verso oggetti che hanno la stessa forma di un oggetto nominato. I bambini che conoscevano meno parole guardavano avanti e indietro tra gli oggetti e impiegavano più tempo. Altre ricerche hanno dimostrato che i bambini con disturbo dello sviluppo del linguaggio non prestano attenzione alle stesse cose quando imparano nuove parole rispetto ai bambini con sviluppo linguistico tipico. Al momento non è possibile diagnosticare i bambini con disturbo dello sviluppo del linguaggio prima che abbiano tre o quattro anni. Ma speriamo che i nostri risultati possano aiutare a determinare quali bambini sono a rischio di ritardo del linguaggio in una fase più precoce, in modo che possano ricevere un sostegno migliore. La nostra ricerca ha già dimostrato che possiamo potenziare l’apprendimento delle parole nei bambini aiutandoli a capire a cosa prestare attenzione quando sentono una nuova parola.

Se riusciamo a capire quali bambini hanno bisogno di questo supporto prima, possiamo aiutarli a costruire il loro miglior vocabolario e ad essere più pronti ad entrare a scuola con le competenze linguistiche di cui hanno bisogno“.

Questa ricerca è stata condotta dall’Università dell’East Anglia in collaborazione con l’Augustana College dell’Illinois (USA) e l’Università di Durham ed è pubblicata sulla rivista Developmental Science.