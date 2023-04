Teledyne FLIR SIRAS: la recensione dei piloti di Florida Drone Supply

Il mercato dei droni sta vivendo un anno ricco di novità e nuovi lanci da parte dei produttori a livello mondiale. Uno dei nuovi ingressi è il Teledyne FLIR SIRAS, un drone dal costo contenuto e funzionale che si pone in concorrenza con i produttori cinesi, ma con la sicurezza dei dati e un’organizzazione di sviluppo e assistenza clienti basata negli Stati Uniti.

Il SIRAS è stato sviluppato per soddisfare le esigenze degli operatori di droni e pubblica sicurezza. Con l’aumento della pressione per ridurre la dipendenza dalle piattaforme cinesi, il SIRAS si presenta come un’alternativa affidabile e sicura. Ma dopo 100 giorni di utilizzo intenso, cosa ne pensano i piloti del Florida Drone Supply, leader nella rivendita di velivoli di diversi produttori?

I Pro

I piloti di Florida Drone Supply sono rimasti entusiasti delle prestazioni del SIRAS. Il drone offre una lunga durata della batteria, un’ottima qualità dell’immagine, un’alta protezione IP, facilità d’uso, una telecamera intercambiabile e un prezzo competitivo.

Il SIRAS è equipaggiato con la telecamera FLIR Boson, una tra le migliori sul mercato, che offre una visione chiara e precisa in ogni condizione. La tecnologia MSX brevettata da FLIR aggiunge contorni visibili all’immagine termica, migliorando la comprensione dei dati. La telecamera Vue TV128 offre una risoluzione di 16MP e uno zoom fino a 128x, offrendo il 30% in più di pixel in confronto ai brand cinesi leader del settore. Inoltre, la telecamera FLIR Boson offre immagini termiche nitide, uno zoom digitale 5x e misurazioni accurate della temperatura.

Il sistema di telecamere intercambiabili consente ai piloti di utilizzare nuove opzioni di carico utile in futuro, rendendo il SIRAS estremamente versatile. Infine, con un prezzo inferiore ai 10.000 dollari, il SIRAS si presenta come una soluzione solida ed economica.

I Contro

Anche se il SIRAS offre una grande quantità di vantaggi, presenta anche alcuni inconvenienti. La chiusura della batteria sul retro del drone potrebbe rappresentare un punto critico di rottura, pertanto gli utenti dovranno fare attenzione a non superare il punto centrale. I piloti di Florida Drone Supply avrebbero preferito una batteria universale invece di una con un lato superiore e inferiore. Inoltre, è importante smontare il drone ogni volta e riporlo correttamente nello zaino per proteggerlo da eventuali urti.

Infine, il SIRAS atterra a piena velocità fino a pochi metri dal suolo, diversamente da altri droni che rallentano gradualmente. Questo potrebbe rappresentare un rischio per il pilota, pertanto è importante essere cauti durante l’atterraggio.