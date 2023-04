Instagram: ora è possibile mettere fino a 5 link nella bio. È la morte di Linktree?

Dopo anni di tentennamenti, Instagram ha deciso di consentire agli utenti di aggiungere più di un link alla pagina del proprio profilo. Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato il cambiamento martedì. ‘Ora puoi aggiungere fino a cinque link nella tua biografia Instagram’, ha detto. ‘Probabilmente una delle funzionalità più richieste che abbiamo ricevuto’.

Una bella notizia per tutti, fuorché per le aziende che offrivano la possibilità di fare altrettanto utilizzando le loro piattaforme, come Linktree, un servizio molto usato da influencer, aziende e creatori di contenuti.

Per aggiungere un link al tuo profilo Instagram toccando il pulsante ‘Modifica profilo’ che appare sopra la tua griglia di foto e storie. La novità è ancora in roll-out e potrebbe essere necessario aspettare qualche giorno prima di ricevere la feature.

Ad ogni modo, il social dovrebbe presto avvertirti della possibilità di includere fino a cinque link nella tua bio. Se metti più di un link nel tuo profilo, Instagram troncherà il primo e indicherà quanti altri seguono. Toccare il primo link che appare porta a una schermata di selezione che consente di vedere tutti i link contemporaneamente.

È la morte di Linktree? Forse no

In realtà, Engadget sostiene che questa novità non ucciderà necessariamente Linktree, banalmente perché questo servizio offre ancora maggiori opportunità di personalizzazione e alcuni utenti potrebbero giudicare un pochino più “elegante” avere un solo link, che rimanda ad una pagina con altri link, piuttosto che avere cinque diverse indirizzi direttamente sul proprio profilo.

Peraltro, probabilmente andrebbe aperto un capitolo a parte per i sex worker e i creatori di contenuti “NSFW”. Attualmente non è chiaro se si potrà linkare siti per adulti (come Onlyfans) direttamente dalla bio di Instagram: è probabile che questa specifica categoria di influencer dovrà continuare obbligatoriamente ad usare Linktree, in modo da evitare restrizioni o possibili ban.