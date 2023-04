Consumi energetici: l’accessibilità del monitoraggio

Il monitoraggio dei consumi energetici è diventato fondamentale per una gestione virtuosa degli impianti e l’accesso a diverse forme di incentivi. Sebbene spesso considerato nozionistico e confinato alle pagine dei libri scolastici e dei manuali tecnici, l’attività di misura sull’impianto elettrico si è intensificata nel tempo fino a diventare un vero e proprio monitoraggio, grazie allo sviluppo tumultuoso dei sistemi telematici connessi all’automazione.

Il monitoraggio dei parametri di processo, tra cui i consumi energetici, è diventato il perno di diversi sistemi incentivanti, come Transizione 4.0 (già Industria 4.0 e Impresa 4.0). Il monitoraggio consente la prevenzione dei guasti e la programmazione degli interventi di manutenzione e contribuisce al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità dell’energia.

E-Distribuzione, per esempio, ha investito in un piano di sostituzione del contatore elettronico con quello di ultima generazione, denominato Open Meter, per rendere i clienti più consapevoli delle proprie abitudini di consumo. Grazie alla messa a disposizione di dati di misura dettagliati quartorari, giornalieri o mensili dell’energia consumata e/o prodotta attraverso il canale di comunicazione dedicato al cliente “Chain2”, gli utenti possono avere accesso a diverse informazioni, dalle segnalazioni delle interruzioni del servizio elettrico ai consumi.

