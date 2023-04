Entriamo in una nuova era di spionaggio e trame interconnesse con l’ultima serie di spionaggio di Prime Video Citadel, con Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci. Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden interpretano gli agenti d’élite dell’agenzia di spionaggio globale decaduta Citadel, in una missione elettrizzante per salvare il mondo da un potente sindacato malvagio. Ma Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra) devono recuperare i loro ricordi perduti, prima di affrontare una relazione costruita su amore, segreti e bugie mentre si imbarcano in una missione per far rivivere Citadel.

Citadel di Prime Video è un rivoluzionario universo di spionaggio con una prima serie globale a essere lanciata e spin-off locali ambientati nelle Alpi italiane e in India. La prima stagione vedrà Madden e Chopra Jonas come agenti principali, con Stanley Tucci nel ruolo del genio tecnologico residente dell’agenzia. In effetti, show tv Amazon India Originals come Farzi e The Family Man avranno una connessione con l’universo di Citadel, ha affermato Sushant Sreeram, direttore nazionale di Prime Video India, in un evento mediatico prima della premiere di Citadel.

Gaurav Gandhi, VP, Asia Pacific, Prime Video, ha aggiunto:

Citadel è l’inizio di un nuovo, ambizioso e storico franchise, costruito su una IP completamente originale, con storie interconnesse che attraversano il mondo. Questo è un modo straordinario per creare una comunità globale di narratori davvero diversificata e rendere l’intrattenimento davvero senza confini.

Con Citadel, Chopra Jonas è diventata la prima donna dell’Asia meridionale a condurre una serie tv negli Stati Uniti.

Amazon crede fermamente nella diversità e la vera diversità è rappresentata a livello internazionale, non solo avendo diverse tonalità della pelle, ma anche ascoltando il modo in cui le persone parlano e approfondendo la loro cultura. Questo spettacolo ha un’incredibile capacità di estendersi in ogni paese e continente.

La premiere di Citadel è prevista per il 28 aprile 2023 esclusivamente su Prime Video. Ecco tutto ciò che dovete sapere sul franchise di spionaggio globale.

Di cosa parla Citadel?

I personaggi principali di Citadel devono fare i conti con la dualità dei loro ricordi che sono stati cancellati. La serie segue Mason e Nadia, che sono scampati per un pelo alla morte dopo che la loro agenzia indipendente è stata distrutta dagli agenti di Manticore, un potente sindacato che manipola il mondo dall’ombra.

Ai due agenti è stata cancellata la memoria e da allora hanno vissuto nuove vite sotto nuove identità, ignari del loro passato. Quando Mason viene rintracciato dal suo ex collega Bernard Orlick (Tucci), viene a conoscenza del nuovo ordine mondiale che Manticore sta cercando di stabilire ed è costretto a fermarli. Mason quindi cerca la sua ex compagna Nadia e intraprende una pericolosa missione per fermare Manticore mentre affronta la loro complessa relazione.

Ecco cosa ha detto Richard Madden sul suo personaggio nello show tv:

Mason è un uomo molto complicato. È stata una gioia poter interpretare questi due personaggi molto, molto diversi, ma entrambi nello stesso corpo. Sono entrambi lo stesso uomo in molti modi diversi, ma ogni versione di lui tira fuori diversi aspetti dell’umanità e di chi siamo, come persone. Uno di loro porta molte cicatrici del passato e molti traumi, e l’altro non porta nulla di quel bagaglio. Quindi, finiamo per avere questi due personaggi molto differenti. È stato molto eccitante scoprire quanto dei tratti del carattere sono incorporati e quanti sono ereditati attraverso il trauma e l’esperienza.

Citadel è stato incredibilmente impegnativo dal punto di vista fisico. Ma penso che sia quello che mi ha davvero attratto. Non è semplicemente uno show tv di armi o una sequenza di combattimenti. Questo è il modo in cui questi due personaggi interagiscono fisicamente e ballano insieme.

Citadel è disponibile esclusivamente su Amazon Prime Video. La prima stagione avrà sei episodi. I primi due episodi saranno presentati in anteprima su Amazon Prime Video il 28 aprile, con nuovi episodi in uscita ogni venerdì fino al 26 maggio. Citadel sarà presentato in anteprima in più lingue, tra cui inglese, hindi, tamil, telugu, malayalam e kannada. Sreeram ha detto:

Oltre il 75% dei clienti di Prime Video India guarda programmi e film internazionali in inglese o nelle lingue locali sul servizio. Con la localizzazione nelle lingue indiane, oltre il 25% del tempo totale di visione di spettacoli e film internazionali è ora nelle lingue locali”.

Oltre a Madden, Chopra Jonas e Stanley Tucci, il cast comprende anche Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller, Davik Silje e Caoilinn Springall.

Come abbiamo detto, Citadel fa parte di un ambizioso franchise di spionaggio globale con spin-off in diversi paesi e lingue. Lo show tv è stato creato da Josh Appelbaum e Bryan Oh, ed è stato prodotto da Amazon Studios e AGBO dei fratelli Russo. I produttori esecutivi sono Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con David Weil come showrunner e produttore esecutivo. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono i produttori esecutivi di Midnight Radio. Lo show tv attraverserà il mondo con trame interconnesse in ogni spin-off. Ogni serie Citadel viene creata, prodotta e filmata localmente nella regione, con protagonisti i migliori talenti, formando un franchising globale distinto.

La puntata italiana sarà interpretata da Matilda De Angelis. Parlando dell’edizione indiana, gli attori Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu saranno i protagonisti, mentre in regia troveremo Raj Nidimoru e Krishna D.K.. Chopra Jonas ha dichiarato:

Non vedo l’ora di vedere la puntata indiana curata da Raj Nidimoru e Krishna DK, sono molto talentuosi e se ne vedranno delle belle. Le varie puntate poi avranno fili narrativi che si riallacceranno tra loro.

Tornando alla parte nostrana, le riprese del primo spin-off sono iniziate nell’ottobre dello scorso anno. La star italiana Matilda de Angelis interpreterà la protagonista, e la serie sarà diretta dal prolifico direttore della fotografia e regista Arnaldo Catinari (Suburra: Blood on Rome) e scritta da Alessandro Fabbri (The Trial), che è anche l’autore principale. Anche una produzione messicana di Citadel è attualmente in fase di sviluppo.

Le riprese principali della serie si sono concluse nel giugno 2022 e la serie è stata girata in un lungo programma in varie località, tra cui Atlanta, Londra, Miami, Marocco e Spagna, per catturare la portata dello show tv mondiale e tentacolare. Citadel aveva un budget iniziale di circa $ 200 milioni, anche se il costo finale della serie è cresciuto fino a circa $ 300 milioni con la conclusione delle riprese. Si pensa che questo renda lo show tv il secondo più costoso mai realizzato, con il primo che è Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, sempre su Amazon. È una serie tv da vedere se vi sono piaciuti i precedenti film di spionaggio dei Russo – pensate a The Grey Man di Netflix – o se siete incuriositi dall’idea di un grande show tv di spionaggio giramondo come questo.