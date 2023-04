Anche Reddit ha deciso di rendere a pagamento la sua API

Seguendo le orme di Twitter, anche Reddit farà pagare per l'accesso alla sua API - in precedenza gratuita.

Seguendo le orme di Twitter di limitare l’accesso di terze parti ai suoi dati, Reddit oggi ha annunciato che inizierà a fare pagare l’uso della sua API. Non si tratta di un cambiamento di politica generale. Come riportato dal New York Times, l’API di Reddit rimarrà gratuita per gli sviluppatori che vogliono creare app e bot che aiutano le persone ad utilizzare Reddit, così come per i ricercatori che desiderano studiare Reddit per scopi strettamente accademici o non commerciali.

L’addebito è previsto esclusivamente per le aziende che estraggono dati da Reddit “senza restituire alcun valore agli utenti”, spiega Steve Huffman, co-fondatore e CEO di Reddit. “È un buon momento per sistemare le cose”, ha detto Huffman. “Pensiamo che sia una mossa corretta”.

Da tempo Reddit sta cercando nuovi modi per monetizzare la sua vasta gamma di contenuti generati dagli utenti. Del resto, proprio Reddit è stato utilizzato da numerose aziende per addestrare i loro modelli di apprendimento automatico — tra cui proprio ChatGPT di openAI.

Nel 2019, Reddit aveva oltre 430 milioni di utenti attivi mensili distribuiti tra oltre 1,2 milioni di community specifiche (o subreddit, come le chiama la piattaforma). Huffman ha aggiunto di ritenere che i dati di Reddit siano particolarmente preziosi, perché vengono continuamente aggiornati.

Il corpus di dati di Reddit è davvero prezioso. Più che in qualsiasi altro luogo su Internet, Reddit è una casa per conversazioni autentiche. C’è molta roba sul sito che diresti solo in terapia, o in una sessione degli alcolisti anonimi, o forse nemmeno lì… non abbiamo bisogno di dare tutto quel valore ad alcune delle più grandi aziende del mondo gratuitamente

ha ribadito.