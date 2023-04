Superman: Legacy – James Gunn mostra la sceneggiatura

James Gunn ha deciso di rivelare la sceneggiatura di Superman: Legacy, o meglio, il regista ha postato su Instagram la pagina con il titolo e l’autore della sceneggiatura del progetto, che sarà proprio James Gunn.

Ecco il post.

Il post è stato pubblicato in un giorno particolare, considerano che è arrivato nella giornata dell’85esimo anniversario dalla nascita di Superman. Il regista ha dichiarato:

Sono onorato di far parte di questa eredità, e quale giorno non poteva essere migliore dell’anniversario di Superman per immergerci nella fase di pre-produzione di Superman: Legacy, con i primi lavori sui costumi, sul production design e con ancora tanto altro da fare.