Si candida come sicario, ma il sito è gestito dall’FBI: 21enne americano finisce in manette

Un 21enne in servizio presso la Guardia Nazionale è stato arrestato dalle autorità statunitense, dopo che aveva tentato di candidarsi per un finto servizio di omicidi su commissione attivo sul sito satirico RentAKiller.com.

Josiah Ernesto Garcia, questo il nome del sospettato, avrebbe mandato una candidatura spontanea al sito, ricevendo risposta da un’agente dell’FBI sotto copertura. “Ha mandato una richiesta di lavoro, sostenendo di essere interessato ad un impiego come killer”, si legge in un comunicato del Dipartimento di Giustizia.

Ignorando di star parlando con un agente dell’FBI, Garcia si sarebbe detto pronto ad uccidere un uomo in cambio di 5mila dollari, affermando di non aver alcun problema a torturare o mutilare la vittima se questo fosse necessario. Il ragazzo ha anche spiegato di essere stato soprannominato “Reaper” dai suoi commilitoni per le sue azioni durante il servizio militare. “Non ho mai sbagliato un colpo durante le mie missioni”, avrebbe detto all’agente sotto copertura, nel tentativo di impressionarlo.

Prima di procedere con l’arresto, l’FBI aveva assegnato al ragazzo l’identità (fittizia) di una vittima da eliminare. Una volta dettate le condizioni dell’incarico e pattuito il versamento di 2000$ di acconto, i federali si sono presentati presso la casa del ragazzo, dove è stato arrestato.