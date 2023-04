Orizzonti Pokémon presenta una nuova, misteriosa creatura che arriverà anche nei videogiochi

La nuova stagione dell’anime di Pokémon, Orizzonti Pokémon, porta con sé tantissime novità: oltre al già destabilizzante cambio di protagonisti (che dopo un quarto di secolo non saranno più Ash e Pikachu con i vari “companion” stagionali) fin dalla prima puntata della serie – ancora inedita in occidente – facciamo la conoscenza di un nuovo, misterioso mostriciattolo tascabile mai visto prima.

Questo Pokémon appena scoperto farà la sua comparsa nel DLC "Il tesoro dell'Area Zero" per #PokemonScarlattoVioletto. Nonostante il suo nome e la sua vera natura rimangano un mistero, la sua aura ricorda il Pokémon leggendario Terapagos… 🤔 pic.twitter.com/HNnQSwxmDj — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 17, 2023

Questo Pokémon sconosciuto ricorda il Pokémon leggendario Terapagos, ma il suo nome e la sua vera natura sono ancora avvolti nel mistero: è piccolo di statura e non particolarmente forte ma, quando il gioco si fa duro, è in grado di cristallizzare l’energia che ha in corpo per creare uno scudo protettivo. A quanto pare, può anche entrare in uno stato latente quando si sente in pericolo di vita, nascondendo la testa, gli arti e la coda nel suo guscio, così da sembrare una gemma.​ Il tesoro dell’Area Zero, DLC in arrivo per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto nel corso di quest’anno, porteranno i giocatori oltre i confini della regione di Paldea e permetterà loro di svelare il mistero dietro questa creatura.

La serie Orizzonti Pokémon porta ai fan le avventure mozzafiato di nuovi personaggi, ambientate nel divertente e familiare mondo dei Pokémon. Sia Liko che Roy, i nuovi protagonisti, posseggono un oggetto misterioso, rispettivamente un ciondolo e una Poké Ball dall’aspetto particolare; ma per svelare il loro significato, Liko dovrà compiere un primo intrepido passo. Lungo il loro cammino, i due incontreranno Friede, Capitan Pikachu e Amethio. I nostri eroi si imbatteranno anche in Amethio e il suo partner Ceruledge.

La notizia del nuovo Pokémon arriva in concomitanza con la conclusione dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023: in palio c’erano tantissimi Championship Point e un montepremi del valore di migliaia di dollari, condiviso tra le gare del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dei giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, di Pokémon GO e, per la prima volta a un evento di Campionati Internazionali, di Pokémon UNITE.

Tra i vincitori del torneo segnaliamo gli italiani, che hanno donimato la sezione Videogiochi: nella categoria Junior difatti sia il primo che il secondo posto sono andati a due giovani campioni nostrani, Pietro Nihal Kaludura Silva e Federico Corino, mentre la categoria Senior ha visto trionfare Mattia Cognetta.

Durante le tre giornate di intensa competizione, gli Allenatori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dei videogiochi Pokémon e di Pokémon UNITE si sono difatti affrontati per portare a casa i tanti Championship Point in palio che danno diritto a viaggi premio per un evento di campionato futuro e a un invito ai Campionati Mondiali Pokémon di quest’anno, che si svolgeranno a Yokohama, in Giappone, dall’11 al 13 agosto.

