Nintendo Indie World annunciato: ecco data e ora dell’evento di aprile 2023

Nintendo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Indie World che ci permetterà di avere informazioni sui nuovi titoli indipendenti di prossima uscita per Nintendo Switch. L’evento verrà trasmesso domani, 19 aprile 2023, alle ore 18:00.

Join us tomorrow, 19/04, at 18:00 CEST for a new #IndieWorld Showcase! Tune in for roughly 20 minutes of reveals, announcements, and updates on indie games for #NintendoSwitch.

Watch it live here: https://t.co/OTR7gWw0gy pic.twitter.com/IXzr4nGc92

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 18, 2023