Monster Hunter Now è il nuovo gioco in realtà aumentata dagli autori di Pokémon GO

Capcom e Niantic hanno annunciato Monster Hunter Now, un nuovo gioco in realtà aumentata per iOS e Android. Ecco il teaser trailer ed i primi dettagli.

Capcom e Niantic hanno annunciato l’arrivo di Monster Hunter Now, un action RPG in realtà aumentata in stile Pokémon GO. Il gioco arriverà a settembre 2023 su dispositivi iOS e Android ed esattamente come il celebre titolo AR dedicato ai Pokémon dovremo andare a caccia di mostri all’interno del mondo reale. Vediamo il teaser trailer:

Il filmato mostra momenti caratteristici del gioco, che coniuga le meccaniche di Pokémon GO con gli elementi tipici della serie Monster Hunter. Proprio come in Pokémon GO, il nuovo gioco di Niantic permetterà ai giocatori di imbattersi in una vasta gamma di creature camminando nel mondo reale. Tuttavia, a differenza di Pokémon GO, quando arriva il momento di affrontare la battaglia il gioco si trasforma in un action RPG: proprio come nei titoli della serie Monster Hunter,infatti, potremo utilizzare le nostre armi preferite per abbattere i mostri tramite tocchi e colpi.

Niantic ha anche anticipato che Monster Hunter Now offrirà anche una campagna che permetterà ai giocatori di imbattersi in volti familiari e nuovi personaggi lungo il cammino. Presenti inoltre anche elementi multiplayer che permetteranno ai giocatori di unirsi in squadre per andare a caccia di mostri all’interno del mondo reale.

Monster Hunter Now sarà l’esperienza definitiva per tutti coloro che hanno sognato di affrontare mostri epici e di combatterli con gli amici. Ricco di creature fantastiche, caccia avvincente e opportunità di lavoro di squadra, con la migliore grafica possibile su dispositivi mobili, Monster Hunter Now è il franchise perfetto da portare nel mondo reale – ha riferito John Hanke, fondatore e CEO di Niantic.

Le registrazioni per la beta a numero chiuso sono già aperte: i giocatori interessati possono registrarsi su MonsterHunterNow.com e il team ha confermato che coloro che saranno accettati potranno combattere i mostri con Spada e Scudo, Spadone e Balestra leggera.