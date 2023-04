Marvel Move: la nuova app di running… coi supereroi

Negli ultimi anni, complici le implementazioni tecnologiche in console, cellulari e smartwatch, sono diventati comuni i videogiochi e le app dedicate al fitness che propongono allenamenti non solo con accompagnamento musicale ma anche con una grande componente ludica e, in alcuni casi, anche narrativa. Dai semplici rhythm game musicali si passati ai giochi di ballo, fitbox e addirittura avventure dinamiche come il Ring Fit di Nintendo. Arriva ora anche un’app dedicata al running con protagonisti i supereroi della Casa delle Idee: Marvel Move.

L’idea alla base è quella di Zombies, Run! App di running narrativa ambientata durante un’apocalisse zombi, ma applicata all’universo Marvel, che a quanto pare sarà solo il primo dei nuovi franchise che verranno coinvolti dall’app ZRX, che sarà l’hub centrale del progetto.

L’idea è quella di proporre workout completi e professionali, tarati per le esigenze e le capacità dell’utente, calati all’interno di avventure epiche del mondo dei supereroi Marvel, narrate tramite audio drama immersivi e in parte interattivi. Tra i personaggi che i giocatori/runner “incontreranno” ci saranno Thor, Loki, Daredevil, Hulk e gli X-Men. Tra le immagini promozionali sono presenti però anche altri personaggi come Doctor Strange, Scarlet Witch e Black Knight, quindi le avventure sono sicuramente in divenire, a seconda di come andrà il progetto.

Nelle intenzioni, ogni mese saranno disponibili nuove storie e le missioni a esse collegate, in cui ci si avventura sia outdoor che si lavora su treadmill se si preferisce, con ricompense in game e, naturalmente, statistiche di ogni tipo, programmi personalizzati e possibilità di abbinare altre app, a partire da quelle musicali. Gli abbonamenti possono essere mensili o annuali, al prezzo di 9,99 $ al mese, ma è possibile abbonarsi per l’annuale a 74,99$ o approfittare dei tre tier “preorder” (combinabili anche con abbonamenti familiari) per risparmiare notevolmente e partire fin dal day one (previsto per quest’estate)… col giusto slancio.

