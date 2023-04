La fiamma: il nuovo corto fantasy di Hive Division è su YouTube

Hive Division, casa di produzione cinematografica indipendente italiana ben nota ai videogiocatori per i suoi ufficiali dedicati a Battlefield e Rainbow Six (ma anche per l’indimenticabile MGS: Philanthropy, accolto come uno dei migliori fan film di sempre alla sua uscita) lancia in questi giorni un nuovo cortometraggio folk fantasy dal titolo “La Fiamma”. Girato in lingua cimbra, “La Fiamma” è una storia scritta e diretta da Giacomo Talamini, che ha attinto alle leggende del popolo cimbro creando una storia che vuole rappresentare un elogio del potere della fantasia e del senso che l’immaginazione può dare alla nostra esistenza.

Dopo essere stato selezionato in numerosi festival (tra cui il Sulmona International Film Festival e il ValdarnoCinema Film Festival) e dopo aver ottenuto riconoscimenti all’Asti Film Festival (Miglior Cortometraggio), Visioni Fantastiche (Miglior Cortometraggio) e al FiPiLi Horror Fest (Migliori Attori ed Effetti speciali), “La Fiamma” approda dunque su YouTube, insieme a un interessante dietro le quinte ufficiale e a uno collaterale realizzato dal noto doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo, che ha collaborato in qualità di direttore del doppiaggio.

I racconti “decentrati”, che prendono ispirazione da comunità e storie locali, e la loro unione con elementi di genere (in questo caso il folk fantasy) rappresentano il focus delle produzioni originali di Hive Division, che unisce le competenze tipiche di una casa di produzione indipendente a quelle di uno studio VFX e che è quindi in grado di trasporre su schermo narrazioni visivamente complesse e audaci, che fanno uso delle nuove tecnologie e che hanno rimandi a linguaggi visivi contemporanei, come quelli dei videogiochi.

I giovani interpreti del corto sono Martina Ambrosino (Nairi), Jacopo Barzaghi (Elk), Matteo Tagliaferro (Trestar) e Andrea Pellegrino (Menokk), affiancati dalla guaritrice (Carla Camporese) e dal Capovillaggio (Gianluigi Meggiorin).

Il cortometraggio è ambientato sugli altopiani al confine tra il Veneto e la Provincia di Trento. La fotografia principale è stata realizzata a Cima Sappada (UD), mentre le riprese in esterni sono state realizzate in svariati luoghi montani del Veneto, tra i quali la Piana di Marcesina, l’Altopiano del Cansiglio, la Val Visdende e il Massiccio del Grappa.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Cimbro di Luserna, è stato possibile accedere al vero e proprio corpus culturale e linguistico del popolo cimbro, da cui il regista ha tratto ispirazione per le vicende. “La Fiamma” è un cortometraggio prodotto da Hive Division, in collaborazione con The Best Blend e con la partecipazione di Wahtari Studio, Frame by Frame e Makinarium.

Sinossi:

L’inverno incombe su di un remoto villaggio di montagna e il giovane Elk, figlio del capovillaggio, soffre di un male apparentemente incurabile. Gli adulti si sono allontanati dal villaggio in cerca di un dottore, lasciando lui e i suoi coetanei da soli. Ma una presenza funesta, emersa delle misteriose leggende del suo popolo, inizia a tormentarli: una presenza che solo Elk è preparato ad affrontare.

