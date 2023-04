Horizon Forbidden West Burning Shores, un nuovo video dietro le quinte presenta Seyka

Horizon Forbidden West: Burning Shores, il DLC del gioco, torna a mostrarsi in un nuovo video dietro le quinte tutto dedicato a Seyka, la guerriera Quen che accompagnerà Aloy nella sua nuova avventura. Questo nuovo filmato ci permette di scoprire di più sul nuovo personaggio e sull’attrice che l’ha interpretata: Kylie Liya Page. Vediamo il video:

Come sottolinea il filmato, Seyka sarà un personaggio centrale della nuova espansione. Si tratta di una fante di marina, ambiziosa, sicura e agguerrita. Come nuova alleata del DLC, Aloy trascorrerà molto tempo con lei nel corso della storia e potrà contare sul suo aiuto in molte situazioni. Le due avranno modo di scontarsi e di supportarsi durante l’avventura per le rive ardenti, che le porterà a collaborare per sventare una nuova minaccia di dimensioni colossali.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West: Burning Shores è la nuova espansione del gioco di Guerrilla. Il DLC introduce tutta una serie di contenuti aggiuntivi per Horizon Forbidden West, tra cui storie, personaggi ed esperienze tutti nuovi in un’area inedita, tanto meravigliosa quanto letale.

Horizon Forbidden West: Burning Shores sarà disponibile a partire da domani, 19 aprile su PS5.

Leggi anche: