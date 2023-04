Come l’elettricità può guarire le ferite tre volte più velocemente

Per la maggior parte delle persone, una piccola ferita non comporta complicazioni gravi, ma molte diagnosi comuni rendono la guarigione delle ferite molto più difficile. Le persone affette da diabete, lesioni spinali o cattiva circolazione sanguigna hanno una capacità di guarigione delle ferite ridotta. Ciò significa un maggior rischio di infezioni e ferite croniche, che a lungo andare possono portare a conseguenze gravi come l’amputazione. Ora un gruppo di ricercatori di Chalmers e dell’Università di Friburgo ha sviluppato un metodo che utilizza la stimolazione elettrica per accelerare il processo di guarigione. “Le ferite croniche sono un enorme problema sociale di cui non si sente molto parlare. La nostra scoperta di un metodo che può guarire le ferite fino a tre volte più velocemente può cambiare le carte in tavola per i diabetici e gli anziani, tra gli altri, che spesso soffrono molto a causa di ferite che non guariscono”, afferma Maria Asplund, professore associato di bioelettronica presso la Chalmers University of Technology e responsabile della ricerca sul progetto.

Guida elettrica delle cellule per una guarigione più rapida

I ricercatori sono partiti da una vecchia ipotesi secondo cui la stimolazione elettrica della pelle danneggiata può essere utilizzata per guarire le ferite. L’idea è che le cellule della pelle siano elettrotattiche, il che significa che “migrano” direzionalmente nei campi elettrici. Ciò significa che se un campo elettrico viene posto in una piastra di Petri con cellule della pelle, le cellule smettono di muoversi in modo casuale e iniziano a muoversi nella stessa direzione. I ricercatori hanno studiato come questo principio possa essere utilizzato per guidare elettricamente le cellule al fine di far guarire più velocemente le ferite. Utilizzando un minuscolo chip ingegnerizzato, i ricercatori hanno potuto confrontare la guarigione delle ferite in una pelle artificiale, stimolando una ferita con l’elettricità e lasciando che una guarisse senza elettricità. Le differenze sono state sorprendenti. “Siamo riusciti a dimostrare che la vecchia ipotesi della stimolazione elettrica può essere utilizzata per far guarire le ferite in modo significativamente più veloce. Per studiare esattamente come funziona per le ferite, abbiamo sviluppato una sorta di biochip su cui abbiamo coltivato cellule della pelle, su cui abbiamo poi creato piccole ferite. Poi abbiamo stimolato una ferita con un campo elettrico, che l’ha chiaramente portata a guarire tre volte più velocemente della ferita guarita senza stimolazione elettrica”, spiega Maria Asplund.

Speranza per i pazienti affetti da diabete

Nello studio, i ricercatori si sono concentrati anche sulla guarigione delle ferite in relazione al diabete, un problema sanitario in crescita in tutto il mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Federazione Internazionale del Diabete, oggi un adulto su 11 ha una qualche forma di diabete. “Abbiamo esaminato i modelli di ferite da diabete e abbiamo verificato se il nostro metodo potesse essere efficace anche in questi casi. Abbiamo visto che quando simuliamo il diabete nelle cellule, le ferite sul chip guariscono molto lentamente. Tuttavia, con la stimolazione elettrica possiamo aumentare la velocità di guarigione in modo che le cellule colpite dal diabete corrispondano quasi alle cellule sane della pelle”, spiega Asplund. I ricercatori di Chalmers hanno recentemente ricevuto un’importante sovvenzione che consentirà loro di continuare la ricerca in questo campo e, a lungo termine, di sviluppare sul mercato prodotti per la guarigione delle ferite destinati ai consumatori. Prodotti simili sono già usciti in passato, ma sono necessarie ulteriori ricerche di base per sviluppare prodotti efficaci che generino un’intensità di campo elettrico sufficiente e che stimolino nel modo giusto per ogni individuo. È qui che Asplund e i suoi colleghi entrano in gioco: