Anna Nicole Smith: la vera storia – Il trailer ufficiale di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer di Anna Nicole Smith: la vera storia, il documentario che racconta il percorso della modella e attrice che si è concluso tragicamente con la morte improvvisa nel 2007.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione:

La regista Ursula Macfarlane (Untouchable) e la produttrice Alexandra Lacey presentano un’analisi coraggiosa e incentrata sull’aspetto umano della vita, la morte e i segreti di Vickie Lynn Hogan, meglio nota come l’attrice e modella Anna Nicole Smith. Fin dal debutto su Playboy nel 1992 l’ascesa vertiginosa di Anna Nicole ha rappresentato la quintessenza del sogno americano, tragicamente interrotto dall’improvvisa morte nel 2007. Attraverso immagini inedite, filmati casalinghi e interviste con personaggi chiave che fino a ora erano rimasti in silenzio, questo documentario getta nuova luce sulla storia dell’archetipo della bionda dalla personalità esplosiva che in ben pochi però possono dire di aver conosciuto veramente.