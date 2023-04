Soluzione per la salmonella

I ricercatori della McMaster University hanno sviluppato un test rapido ed economico per la contaminazione da Salmonella nel pollo e in altri alimenti, più facile da usare di un test COVID domestico. Il test, descritto in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Angewandte Chemie, potrebbe migliorare la sicurezza alimentare, ridurre i costi di lavorazione del pollame fresco e di altri alimenti e contribuire a limitare i richiami di massa ai lotti che sono stati specificamente identificati come contaminati. I ricercatori hanno dimostrato che il test fornisce risultati accurati in un’ora o meno, senza bisogno di accessori o di una fonte di energia, rispetto all’attuale monitoraggio tramite colture di laboratorio, che richiede almeno un giorno intero per produrre risultati. Una volta scalato e reso disponibile in commercio, il nuovo test potrebbe essere un vantaggio significativo per le aziende di lavorazione del pollame, per le quali la Salmonella è uno dei rischi di contaminazione più significativi. Il test sarebbe utile anche per garantire la lavorazione sicura di altri alimenti particolarmente vulnerabili alla Salmonella, come uova, prodotti caseari e carne macinata. Una sola grande azienda di lavorazione del pollame esegue ogni anno decine di migliaia di test di laboratorio sulla Salmonella. Ridurre o addirittura eliminare la necessità di effettuare colture di laboratorio durante la notte rappresenterebbe un risparmio significativo e renderebbe più facile identificare la contaminazione nelle prime fasi del processo. “Chiunque può utilizzarlo direttamente nell’ambiente in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati o venduti”, afferma il coautore Yingfu Li, professore di Biochimica e Biologia chimica che dirige il gruppo di ricerca sugli acidi nucleici funzionali della McMaster. “C’è un equilibrio tra costo, convenienza e necessità. Se è economico, affidabile e facile, perché non usarlo?”.

Come funziona il test?

Il test funziona grazie a una nuova molecola di acido nucleico sintetico, sviluppata alla McMaster. La piattaforma del test riveste l’interno della punta di una pipetta e inizia a funzionare quando un campione liquefatto dell’alimento da testare viene introdotto nella provetta. Se sono presenti batteri della Salmonella, essi tagliano le particelle, permettendo alla molecola di fuoriuscire. Quando la soluzione viene fatta cadere su una striscia reattiva di carta, la presenza di Salmonella si manifesta con una visibile tonalità di rosso, grazie a una nuova forma di biosensore, anch’essa creata dal team della McMaster. Maggiore è la concentrazione di Salmonella, più luminoso appare il colore. “L’uso di questi test è più semplice di quello del test COVID, che molte persone già sanno fare”, afferma il coautore Carlos Filipe, presidente del Dipartimento di Ingegneria Chimica della McMaster. La nuova tecnologia è stata sviluppata con il sostegno dell’organizzazione di ricerca no-profit Mitacs e di Toyota Tsusho Canada Inc. una filiale indiretta di Toyota Tsusho Corporation in Giappone, che intende sviluppare l’innovazione per uso commerciale. La riduzione delle malattie e degli sprechi alimentari è in linea con i valori di Toyota Tsusho Canada, ha spiegato il presidente di Toyota Tsusho Canada Inc. Grant Town, presidente di Toyota Tsusho Canada Inc. “Il nostro obiettivo è contribuire a portare la ricerca comprovata dal laboratorio al mercato, dove può portare benefici alla società”, spiega Town. “Ridurre il rischio di malattie e allo stesso tempo ridurre gli sprechi alimentari sarà un vantaggio per tutti e Toyota Tsusho Canada vede in questo una grande opportunità”.