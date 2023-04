Premio Industria Felix: Euroristorazione trionfa

Euroristorazione, società specializzata in servizi di ristorazione collettiva con sede a Vicenza, è stata insignita del Premio Industria Felix come “Miglior impresa del settore ristorazione per performance gestionale, affidabilità finanziaria Cerved e sostenibilità con sede legale nella regione Veneto”. Il premio, organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Cerved, è stato consegnato durante la 48° edizione dell’evento di premiazione che si è tenuto presso la Zignago Holding a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. Euroristorazione è stata premiata insieme ad altre 25 aziende venete per l’eccellente performance a livello gestionale, per affidabilità finanziaria e per le azioni di sostenibilità realizzate.

Secondo l’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine e Cerved, nel post-Covid più del 70% delle aziende delle regioni del Nord-Est hanno prodotto utili, con il Veneto che si distingue con il 75% di imprese in utile. Euroristorazione, con più di 2.900 dipendenti, 17 centri di cottura e una produzione complessiva che supera i 20 milioni di pasti all’anno, è riuscita ad aumentare il suo fatturato del 4,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 90 milioni di euro nel 2022.

Euroristorazione è specializzata anche nella ristorazione scolastica, offrendo non solo pasti sani ed equilibrati, ma anche progetti educativi volti a promuovere sane abitudini alimentari per i più piccoli. I menù sono studiati, preparati, testati e validati dal Servizio dietetico-nutrizionale interno, in collaborazione con chef esperti, e in linea con l’orientamento alla sostenibilità ambientale dell’azienda. Euroristorazione utilizza energia pulita da fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici installati nei suoi centri cottura, e attrezzature e impianti di ultima generazione a basso impatto ambientale. Inoltre, l’azienda ha eliminato la plastica a favore di materiali biodegradabili e compostabili e riduce gli sprechi alimentari attraverso convenzioni con Enti benefici locali per il recupero delle eccedenze alimentari e l’impiego preferenziale di fornitori a km 0 o di piattaforme logistiche che riducono il numero di consegne su mezzi pesanti e le relative emissioni di CO2. L’azienda continua ad impegnarsi per la sostenibilità ambientale e per offrire pasti sani e di qualità, promuovendo una cultura alimentare corretta e responsabile.