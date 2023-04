Moby Fantasy: il traghetto passeggeri più grande del mondo

Il mondo della navigazione si prepara ad accogliere il traghetto passeggeri più grande del mondo. Si tratta della Moby Fantasy, la nuova ammiraglia della flotta Moby che è stata consegnata dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard. La nave, con i suoi 237 metri di lunghezza e 32 di larghezza, è stata ideata secondo i più elevati standard di sostenibilità, adottando dotazioni e tecnologie all’avanguardia per la tutela dell’ambiente e la transizione energetica ed ecologica.

La Moby Fantasy è la prima nave al mondo ad aver ottenuto la certificazione EEDI3, che attesta un risparmio in termini di emissioni di oltre il 50% rispetto ai traghetti tradizionali impiegati su linee analoghe. La Balena Blu dipinta sulla fiancata della nave è un simbolo della sua sostenibilità, che si concretizza in numerosi aspetti. La nave è alimentata a gas naturale liquefatto, una fonte energetica più pulita rispetto al diesel, e dispone di un sistema di recupero di calore che consente di ridurre i consumi energetici.

La nuova ammiraglia della flotta Moby è dotata inoltre di un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue e delle emissioni, in modo da garantire il massimo rispetto dell’ambiente marino. Non solo sostenibilità, ma anche comfort per i passeggeri: la nave ha una capacità di 3.000 passeggeri e dispone di numerose aree relax e intrattenimento, tra cui un cinema, un parco giochi per i bambini, un ristorante panoramico e una piscina.

La Moby Fantasy entrerà in servizio sulla rotta Livorno-Olbia a partire dalla prossima estate. Nel frattempo, prosegue la costruzione del secondo traghetto commissionato dalla compagnia, il Moby Legacy, atteso per fine estate. Anche il Moby Legacy sarà dotato di tecnologie all’avanguardia per la sostenibilità ambientale, con un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni e alla transizione energetica.

La Moby Fantasy rappresenta un passo importante nella direzione della sostenibilità ambientale nella navigazione, un settore che è chiamato a fare la sua parte nella lotta ai cambiamenti climatici. La nuova ammiraglia della flotta Moby dimostra che è possibile conciliare sostenibilità e comfort per i passeggeri, aprendo la strada a una nuova generazione di navi che rispettano l’ambiente e offrono un’esperienza di viaggio di alto livello.