LEGO 2K Drive: le copia fisica per Switch non includerà la cartuccia, ma solo il codice download

A quanto pare la versione retail di LEGO 2K Drive per Nintendo Switch non includerà la cartuccia, ma solo il codice per scaricare la copia digitale del gioco dall’eShop. A confermarlo sarebbero le boxart ufficiali del gioco apparse nei listini sia della divisione americana che italiana di Amazon, dove viene indicato chiaramente che nella confezione presente solo ed esclusivamente codice per il download del gioco.

Come potete vedere dando uno sguardo all’immagine riportata qui sotto, sia la copertina statunitense che quella europea sottolineano che è presente solo il codice all’interno della confezione. Nella copertina statunitense, però, viene anche specificato che è necessaria una scheda microSD per l’installazione.

Annunciato in via ufficiale solo lo scorso mese, LEGO 2K Drive è il nuovo racer game open world di Visual Concepts nato dalla collaborazione tra 2K e LEGO. Il gioco offrirà molteplici modalità (inclusa la modalità storia) e numerose possibilità di personalizzazione: gli utenti potranno sbizzarrirsi con un editor dei mezzi di trasporto che include più di 1.000 tipologie di mattoncini diversi da utilizzare. LEGO 2K Drive sarà disponibile dal 19 maggio 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

