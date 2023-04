La depressione influenza la sopravvivenza delle pazienti con cancro al seno?

In un recente studio, la depressione prima o dopo la diagnosi di cancro al seno è stata associata a una minore probabilità di sopravvivenza. I risultati sono stati pubblicati da Wiley online su CANCER, una rivista peer-reviewed dell’American Cancer Society. Per lo studio, Bin Huang, del Markey Cancer Center dell’Università del Kentucky, e i suoi colleghi hanno analizzato i dati del Registro dei tumori del Kentucky per identificare le donne adulte con diagnosi di tumore al seno primario invasivo nel periodo 2007-2011. Utilizzando i dati del registro dei tumori, il team ha classificato le pazienti in assenza di diagnosi di depressione, depressione solo prima della diagnosi di cancro, depressione solo dopo la diagnosi di cancro o depressione persistente, definita come depressione prima e dopo la diagnosi di cancro. Il team ha anche valutato la ricezione da parte delle pazienti del primo ciclo di trattamento raccomandato dalle linee guida, come indicato dalle linee guida del National Comprehensive Cancer Network per il trattamento del cancro al seno.

Tra le 6.054 pazienti, il 4,1%, il 3,7% e il 6,2% delle pazienti presentava depressione persistente, depressione solo pre-diagnosi e depressione solo post-diagnosi, rispettivamente. Le analisi hanno indicato che il 29,2% delle pazienti non ha ricevuto il trattamento raccomandato dalle linee guida per il cancro al seno. Inoltre, durante un follow-up mediano di 4 anni, il 26,3% delle pazienti è morto. Rispetto alle pazienti senza depressione, le pazienti con depressione solo post-diagnosi o persistente avevano una probabilità simile di ricevere il trattamento raccomandato dalle linee guida, ma le pazienti con depressione solo pre-diagnosi avevano il 25% di probabilità in meno di ricevere un trattamento conforme alle linee guida, sebbene questo risultato fosse marginalmente significativo. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare le potenziali ragioni di questa associazione. La depressione solo pre-diagnosi e la depressione solo post-diagnosi (ma non la depressione persistente) sono state associate a una sopravvivenza peggiore rispetto all’assenza di depressione. In particolare, la depressione pre-diagnosi è stata associata a un rischio di morte più elevato del 26%, mentre la depressione post-diagnosi è stata associata a un rischio più elevato del 50%. Inoltre, i pazienti che non hanno ricevuto il trattamento raccomandato dalle linee guida hanno affrontato un rischio di morte superiore del 118% rispetto a quelli che hanno ricevuto le cure raccomandate. Rispetto ai pazienti residenti nel Kentucky non appalachiano, quelli residenti in Appalachia avevano il 18% in meno di probabilità di ricevere le cure raccomandate, ma i ricercatori non hanno riscontrato differenze significative nella sopravvivenza. I risultati suggeriscono che la diagnosi e il trattamento della depressione al momento della diagnosi di tumore al seno e oltre possono essere fondamentali per la cura e la sopravvivenza delle pazienti. Il dottor Huang ha sottolineato che i dati dei registri tumorali basati sulla popolazione migliorano la ricerca sugli esiti del cancro. “L’utilizzo di dati collegati sulle richieste di prestazioni sanitarie e sui registri dei tumori in questo studio ha dimostrato il valore del collegamento dei dati tra diverse fonti per esaminare le potenziali disparità sanitarie e identificare i punti in cui sono necessari miglioramenti nell’assistenza ai malati di cancro”, ha affermato. Sono necessari studi più rigorosi sulla gestione della depressione e sui vari siti oncologici e popolazioni di pazienti”. In seguito, i risultati di queste ricerche potranno dare ulteriore forma alle politiche e alle linee guida per la gestione della depressione nelle cure oncologiche”.