In attesa dell’arrivo dei computer quantistici, gli ingegneri del software diventano creativi

I computer quantistici promettono di essere milioni di volte più veloci dei supercomputer più veloci, rivoluzionando potenzialmente ogni cosa, dalla ricerca medica al modo in cui si risolvono i problemi del cambiamento climatico. L’attesa per queste macchine, tuttavia, è stata lunga, nonostante i miliardi investiti. Ma l’incertezza e il cattivo andamento delle azioni delle società di computer quantistici quotate in borsa, come Rigetti Computing Inc (RGTI.O), non hanno spaventato gli investitori. Alcuni si stanno rivolgendo a startup che, per guadagnare tempo, utilizzano potenti chip per eseguire software di ispirazione quantistica su computer normali. In mancanza di computer quantistici che i clienti possono utilizzare oggi per ottenere un vantaggio rispetto ai computer classici, queste startup stanno sviluppando un nuovo tipo di software ispirato agli algoritmi utilizzati nella fisica quantistica, una branca della scienza che studia i mattoni fondamentali della natura. Un tempo troppo grandi per i computer tradizionali, questi algoritmi vengono finalmente messi al lavoro grazie ai potenti chip di intelligenza artificiale di oggi, hanno dichiarato a Reuters i dirigenti del settore.

QC Ware, una startup di software che ha raccolto più di 33 milioni di dollari e che inizialmente si concentrava solo su software in grado di funzionare su computer quantistici, ha dichiarato di dover cambiare rotta e trovare una soluzione per i clienti di oggi fino all’arrivo delle future macchine quantistiche. Matt Johnson, CEO di QC Ware, ha dichiarato di essersi rivolto alle unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia Corp (NVDA.O) per “capire come possiamo fornire loro qualcosa che rappresenti un grande passo avanti in termini di prestazioni… e creare un ponte verso l’elaborazione quantistica del futuro“. Le GPU sono microchip nati per l’elaborazione di video per i videogiochi e diventati così potenti da svolgere oggi la maggior parte dell’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Ora vengono utilizzate anche per lo sviluppo quantistico. Questa settimana, QC Ware presenterà una piattaforma software di ispirazione quantistica chiamata Promethium che simulerà molecole chimiche – per vedere come interagiscono con elementi come le proteine – su un computer tradizionale utilizzando le GPU. Il software può ridurre i tempi di simulazione da ore a minuti per molecole di 100 atomi e da mesi a ore per molecole fino a 2000 atomi, rispetto alle soluzioni software esistenti, ha dichiarato Robert Parrish, responsabile della chimica quantistica di QC Ware.

RACCOLTO 1 MILIARDO DI DOLLARI

Investitori e fondi di grande nome sostengono il futuro, come l’ex presidente di Alphabet Inc (GOOGL.O) Eric Schmidt, il gestore patrimoniale T. Rowe Price (TROW.O), Samsung Ventures e il braccio di rischio delle agenzie di intelligence statunitensi In-Q-Tel. Le startup che ricevono la sovvenzione affermano di essere in grado di generare entrate in quanto i clienti sono in fila per essere pronti per il momento dell'”iPhone” dell’informatica quantistica. Questo, a sua volta, sta attirando gli investitori. Negli ultimi 18 mesi, le startup di software quantistico, tra cui SandBoxAQ – uno spinoff di Alphabet – hanno raccolto circa 1 miliardo di dollari, secondo la società di dati PitchBook. Certo, lo sviluppo di questa tecnologia è ancora agli albori e queste startup devono lavorare sodo per convincere alcuni potenziali clienti. L’amministratore delegato di SandBoxAQ, Jack Hidary, ha dichiarato che solo 24 mesi fa i chip di intelligenza artificiale sono diventati abbastanza potenti da simulare centinaia di migliaia di interazioni chimiche simultaneamente. L’azienda ha sviluppato un algoritmo di ispirazione quantistica per la simulazione biofarmaceutica sul chip AI di Google chiamato Tensor Processing Unit (TPU) che oggi genera ricavi. A febbraio SandBoxAQ ha dichiarato a Reuters di aver raccolto 500 milioni di dollari. Jason Turner, che ha fondato Entanglement Inc nel 2017 per essere un “laboratorio esclusivamente quantistico”, si è spazientito per la lentezza dello sviluppo dell’hardware quantistico. “Sono passati dieci anni da quando, 40 anni fa, giusto?“, ha detto. Alla fine, ha ceduto, rivolgendosi a Groq, una startup di chip AI della Silicon Valley, perché lo aiutasse a eseguire un algoritmo di cybersicurezza ispirato ai quanti. In definitiva, il software ispirato alla fisica quantistica non funzionerà bene sui computer quantistici senza alcune modifiche, ha dichiarato William Hurley, capo della startup di software quantistico Strangeworks di Austin. Tuttavia, ha detto che le aziende che iniziano a usarli avranno ingegneri che “imparano a conoscere la quantistica, il fenomeno e il processo, che li prepareranno meglio a usare i computer quantistici nel momento in cui lo faranno”. Quel momento potrebbe arrivare all’improvviso. Strangeworks, che gestisce anche un cloud con oltre 60 computer quantistici, ha raccolto 24 milioni di dollari il mese scorso da investitori, tra cui IBM (IBM.N).