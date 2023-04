Il Kenya lancia nello spazio il primo satellite operativo

Il satellite, sviluppato da nove ingegneri kenioti, raccoglierà dati agricoli e ambientali, tra cui quelli relativi a inondazioni, siccità e incendi, che le autorità intendono utilizzare per la gestione dei disastri e per combattere l’insicurezza alimentare.

Il razzo Falcon 9 che trasportava il satellite Taifa-1 è decollato alle 0648 GMT circa senza incidenti dalla base di Vandenberg in California, dopo tre rinvii dovuti al maltempo. “Separazione di Taifa-1 confermata”, ha dichiarato Space X nella sua trasmissione quando il satellite è stato rilasciato circa un’ora e quattro minuti dopo il lancio del razzo. “Il capitano Alloyce Were, ingegnere aeronautico e vicedirettore del settore navigazione e posizionamento dell’Agenzia spaziale del Kenya, gestita dal governo, ha dichiarato a Reuters venerdì prima del lancio del satellite. Il satellite è stato realizzato con l’aiuto dell’azienda aerospaziale bulgara Endurosat al costo di 50 milioni di scellini kenioti (372.000 dollari) in due anni, ha dichiarato l’agenzia spaziale. L’agenzia dice che funzionerà per cinque anni e poi decadrà nell’arco di 20 anni, entrando nell’atmosfera e spegnendosi. Il razzo di lancio aveva 50 carichi utili provenienti da altri Paesi, tra cui la Turchia, nell’ambito del programma di rideshare di SpaceX.