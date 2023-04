Il cavaliere dei Sette Regni: George R.R. Martin presenta la serie TV

Il mondo di Game of Thrones è pronto ad espandersi sullo schermo grazie ad un’altra serie TV spin-off dal titolo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, in italiano conosciuto come Il cavaliere dei Sette Regni. Si tratta di una raccolta di racconti che mettono al centro i personaggi di Duncan ed Egg, e lo stesso George R.R. Martin ha provato a spiegare per quale motivo i due protagonisti non danno il titolo al progetto.

Ecco le sue parole:

Adoro Dunk ed Egg, e so che i fan chiamano la raccolta ‘i racconti di Dunk ed Egg’, ma utilizzare un titolo del genere non credo avrebbe attirato tanti altri milioni di persone. Se non conosci i personaggi dare il titolo Dunk & Egg suona un po’ come una sitcom. Un qualcosa stile Gianni e Pinotto, oppure Beavis & Butt-Head. Perciò era importante inserire la parola Cavaliere nel titolo. La cavalleria è un tema centrale per la storia.

Se lo spin-off avrà successo George R.R. Martin ha dichiarato che verranno proposti sullo schermo anche The Sworn Sword e The Mystery Knight, sempre con Dunk ed Egg protagonisti.