I nuovi pieghevoli di Vivo in arrivo questa settimana

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta per diventare molto più interessante — una notizia che probabilmente non farà molto piacere a Samsung. Vivo si prepara a presentare ben due nuovi smartphone pieghevoli questa settimana: sono il Vivo X Fold 2 e Vivo X Flip, che, rispettivamente, rappresentano una risposta al Galaxy Z Fold4 e al Galaxy Z Flip4. Il 20 aprile faranno il loro grande debutto in Cina: questione di pochissimi giorni.

Il leaker Ishan Agarwal ha diffuso l’intera scheda tecnica del vivo X Fold 2 e del vivo X Flip. Anche se il leak non menziona un ipotetico lancio globale, vale la pena di mantenere un minimo di ottimismo. Ci aspettiamo che almeno uno dei due smartphone arrivi anche in Europa.

Tutte le ‘presunte’ specifiche del Vivo X Fold 2

Il vivo X Fold 2 assomiglierà molto al Samsung Galaxy Fold 4: è un grande smartphone che può aprirsi per diventare “ancora più grande”, rivelando un ampio schermo pieghevole interno da 8,03 pollici e con risoluzione 1.916 x 2.160. Il display secondario – cioè quello che si vede quando il dispositivo è richiuso – misura 6,53 pollici ed ha un rapporto 21:9 e risoluzione 1.080 x 2.520. Ci si aspetta che entrambi gli schermi supportino l’HDR10+ ed abbiano un refresh rate variabile massimo di 120Hz.

Il cuore del dispositivo sarà il SoC Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso potente chip che troviamo su tutti gli altri top di gamma Android di questa stagione, mentre i tagli di memoria spazieranno dai 256GB del modello base ai 512GB del modello più costoso. Troviamo quindi una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida a 120W e wireless a 50W. Presente anche uno scanner per impronte digitali integrato nel display. Quale dei due display? Questo il leaker non lo dice.

Buono anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 MP (f/1,75) e ultrawide da 12MP. Il display esterno avrà una seconda selfie cam da 16MP, presente anche sul display interno (da 12MP). Insomma, stiamo parlando di un signor top di gamma con tutte le carte in regola per stupire e rubare quote di mercato a Samsung.

Le ‘presunte’ specifiche del Vivo X Flip

Passiamo al Vivo X Flip, concettualmente simile a Z Flip4: è un pieghevole a conchiglia. Un unico display principale interno che si può piegare a metà, rendendo il dispositivo una comodissima “mattonella tascabile”. Una volta richiuso, troviamo comunque un mini-display secondario da 3″ — che tuttavia serve esclusivamente per le notifiche, l’ora e poco altro.

Lo schermo interno dovrebbe essere un AMOLED da 6,74 pollici con un alto rapporto d’aspetto 21:9, risoluzione di 1.080 x 2.520 pixel e densità di 406ppi. Si dice anche che supporti HDR10+ e abbia un refresh rate di 120Hz

Sul Vivo X Flip non troviamo l’S8G2 ma lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Troviamo, quindi, una fotocamera principale da 32MP, f/1.75 e una fotocamera secondaria da 12MP, f/2.2 con un FoV di 108°. Lo schermo interno avrà una selfie-cam da 32MP. Anche quest’ultimo telefono è potenzialmente molto interessante, ma per entrambi la differenza verrà fatta dal prezzo.